Dobre wieści z Matifu. Pszenica z nowych zbiorów najdroższa od 3 miesięcy, drożeją rzepak i kukurydza

Niesprzyjające warunki pogodowe i ataki na ukraińskie obiekty portowe spowodowały wczoraj spore wzrosty cen na Matifie. Pszenica w najczęściej notowanych kontraktach na nowe zbiory zdrożała o 8 EUR/t do 223 EUR/t, co stanowi najwyższą wartość od 3 miesięcy.

Ataki na ukraińską infrastrukturę zwiększyły obawy o bezpieczeństwo eksportu z tego kraju. Do wzrostu cen przyczyniły się także warunki pogodowe; przymrozki w Europie Środkowej i susza w południowej Rosji. Nie bez znaczenia był także gwałtowny spadek zapasów końcowych w Indiach. To wszystko doprowadziło do zajmowania przez fundusze inwestycyjne krótkich pozycji, co w efekcie przyniosło spore wzrosty cen.

Dobre wieści płyną też z rynku rzepaku; najczęściej notowany kontrakt sierpniowy zdrożał o 12 EUR/t do 461,25 EUR/t. Cena rzepaku “podskoczyła” też znacznie w Winnipeg. Tutaj również wpływ miały przymrozki w Europie Środkowej, choć skala uszkodzeń jest jeszcze trudna do oszacowania. Cena soi wzrosła w Chicago o 10,75 ct do 1176,4 ct/bu.

Cena kukurydzy wzrosła wczoraj o 4,75 EUR/t do 206,5 EUR/t – to najwyższy poziom od czterech miesięcy. W Chicago kukurydza zdrożała o 6,25 ct/bu do 439,75 ct/bu.

– Na Matif kukurydzę wsparły silne ochłodzenia w Europie Środkowej , które opóźniają siew kukurydzy. Z kolei w Europie Południowo-Wschodniej gleby są zbyt suche , co również nie stwarza korzystnych warunków startowych – informuje serwis Kaack.

Źródło: Kaack