Rolnicza „Solidarność”: odrzucić nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Działacze rolniczej ,,Solidarności’’ na czele z przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” posłanką Teresa Hałas domagają się odrzucenia ustawy, która narusza elementarne konstytucyjne prawo własności, swobody działalności gospodarczej i jest skrajnie niekorzystna, gdyż jej zapisy godzą w egzystencję polskich gospodarstw rodzinnych.

– NSZZ RI „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się także sposobowi procedowania nad ustawą i brakiem konsultacji jej zapisów ze środowiskiem rolniczym, która w to środowisko bezpośrednio uderza. Jest to elementarne złamanie zasad dialogu społecznego. Przyjęcie tej ustawy może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych i do zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa – informuje Prezydium NSZZ RI ..Solidarność’’.

Dziś tj. 30 rolnicy będą protestować w Warszawie przeciwko przyjęciu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ze względu na fakt, iż NSZZ RI „Solidarność” nie jest organizatorem protestu, Prezydium Związku postanowiło pozostawić decyzje o przystąpieniu do protestu przewodniczącym poszczególnych Rad Wojewódzkich NSZZ RI „Solidarność”.