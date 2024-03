Donald Tusk: przepisy Zielonego Ładu dotyczące rolnictwa muszą być wycofane

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podczas konferencji prasowej po rolniczym „okrągłym stole” powiedział, że rozmówcy reprezentowali „całe spektrum protestujących”. Powiedział też, że nie mówi o tych, którzy „przyklejają się do protestów” i są „nacechowani politycznie”.

Donald Tusk podkreślał, że protestujący rolnicy mają oczekiwania dotyczące zmiany polityki UE, co wynika z przekonania, że on jako były przewodniczący Rady Europejskiej, jest w stanie wynegocjować coś w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o handel z Ukrainą, sankcje na handel z Rosją i Białorusią, przepisy Zielonego Ładu.

– Mówili przekonująco: tu chodzi o ich życie. Nie możemy udawać, że tak nie jest. Ja nie udawałem – od dwóch lat mówię, że zboże z Ukrainy nie może wpływać szeroką rzeką – mówił prezes Rady Ministrów. Musimy chronić polskie rolnictwo przed bardzo niesprawiedliwymi i miażdżącymi konsekwencjami nierozważnej decyzji o pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą.

Zamknięcie granicy z Ukrainą jest rozważane ale w porozumieniu z władzami w Kijowie. Wówczas embargo było by wzajemne.

– Ustaliliśmy, że przygotujemy precyzyjne postulaty polskiej strony, to jest rolników i rządu, jeśli chodzi o zmiany w Zielonym Ładzie. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby obalić albo wyrzucić Zielony Ład, ale praktycznie wszystkie zapisy dotyczące rolnictwa są, wobec konsekwencji wojny na Ukrainie, kolejnym ciosem w polskie rolnictwo i muszą być zawieszone luby wycofane – mówił Donald Tusk.

– Nie ma dziś mowy o tym, żeby zapisy Zielonego Ładu były opatrzone wymogiem warunkowości.

Rolnicy są gotowi w sposób elastyczny realizować ZŁ, ale nie zgadzają się na przymusowe realizowanie zapisów, które są nieracjonalne – jesteśmy po tej samej stronie. Przygotujemy takie stanowisko z informacją, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało tych zapisów, jeśli one nie ulegną zmianie.

Donald Tusk powiedział też, że rząd popiera postulat, żeby UE sfinansowała zakup i transport zboża z UE do państw potrzebujących, żeby uwolnić rynek unijny i polski od nadmiaru zboża. Rząd będzie też działał na rzecz objęcia embargiem płodów rolnych rosyjskich i białoruskich.

Podczas konferencji Donald Tusk podkreślał, że przy stole rozmów nie siedzieli politycy, że rozmówcy reprezentowali „całe spektrum protestujących”, których postulaty były racjonalne i poparte „bardzo silnymi argumentami”. Zwrócił też uwagę, że „nie mówi o tych, którzy przyklejają się do protestów, którzy są bardzo nacechowani politycznie i nie darzą go sympatią” – odnosząc się zapewne do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który zerwał rozmowy oraz ZZR KORONA i ZZR „Samoobrona”, które nie zostały zaproszone do rozmów.

– „Samoobrona” reprezentuje polskich rolników w Copa-Cogeca, a nie zostaliśmy nawet zaproszeni przez Donalda Tuska. „Samoobrona” zaostrza protesty, wykonam testament Leppera – mówi twardo przewodniczący Związku Marek Duszyński.