Solidarność Rolników Indywidualnych zerwała rozmowy z prezesem RM Donaldem Tuskiem!

„Solidarność RI zerwała rozmowy z Tuskiem w proteście przeciwko niezaproszeniu liderów innych grup rolniczych” – informuje internetowy portal tysol.pl.

Związkowcy z NSZZ Rolników Indywidualnych, w geście solidarności z rolnikami, którzy mimo stawienia się w Warszawie nie zostali wpuszczeni na rozmowy „okrągłego stołu”, opuścili spotkanie już na samym jego początku.

„Przed budynkiem głos w sprawie zabrał obecny na początku rozmów minister rolnictwa w rządzie Jana Olszewskiego, Gabriel Janowski” – informuje tysol.pl

– Skandal nad skandale. Chcę poinformować, że usunięto mnie z sali plenarnej i zamknięto w pokoju na dole. Skandaliczne zachowanie władz. W ramach solidarności wszyscy opuścili salę. Nie zaproszono przedstawicieli Samoobrony. Jest to próba rozgrywania rolników. Nie załatwia się spraw prawdziwie dla Polski ważnych, tylko prowadzi się politykę, że tak powiem, wężykiem. Na to nigdy nie przystaniemy – powiedział Janowski”.

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański wezwał jednocześnie do uczestnictwa w strajku 6 marca w Warszawie:

– „6 marca jest strajk w Warszawie. Przyjeżdżają rolnicy, przyjeżdżają leśnicy, transportowcy, myśliwi. Zapraszamy wszystkich ludzi do tego, aby zawalczyli, by na polskich stołach był polski chleb, z polskiego ziarna. O to walczymy. Byśmy mieli produkty polskie, wysokiej jakości, a nie nie wiadomo skąd. O to idzie ta walka. Walka idzie też o to, aby był tani prąd, tania energia. Cały czas mówimy o Zielonym Ładzie, o transformacji energetycznej, która powinna być zmieniona” – mówił przewodniczący Obszański cytowany przez tysol.pl.