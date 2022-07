Przędziorek chmielowiec w burakach coraz liczniejszy – jak zwalczać?

IOR-PIB informuje, że w plantacjach buraka cukrowego coraz liczniej widoczny jest przędziorek chmielowiec, który pojawił się masowo na roślinach. Objawy żerowania szkodnika mogą być mylone m.in. z niedoborem niektórych składników pokarmowych.

Masowe występowanie przędziorka chmielowca monitoring IOR-PIB wykazał w województwie wielkopolskim oraz opolskim w powiatach: krotoszyńskim, rawickim, średzkim, nowotomyskim, szamotulskim, grodziskim, czempińskim, gnieźnieńskim, ostrowskim, leszczyńskim, nyskim.

Średnio na jednym liściu stwierdzono 7-10 dorosłych osobników roztocza. Przędziorek chmielowiec w ciągu roku może dawać w zależności od warunków 4-10 pokoleń, co oznacza że jest to szkodnik dużym potencjale rozrodczym i tym samym szkodliwości przy masowym pojawie. Do zwalczania stadiów ruchomych roztoczy w buraku cukrowym dopuszczony jest preparat Ortus 05 SC.

Na pierwszy rzut oka objawy żerowania można pomylić z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, czy uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki. Zwłaszcza, że obecnie wciornastki także wykasują wzmożoną aktywność i są obecne w różnych uprawach, także w plantacjach buraka cukrowego.