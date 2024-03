Siew buraka cukrowego: obsada i optymalny termin. Uwaga na dużą wilgotność gleby

Jednym z ważniejszych czynników warunkujących wielkość i jakość plonu buraka cukrowego jest siew w optymalnym terminie, zgodnie z zasadą “najwcześniej jak to możliwe, najpóźniej jak to koniecznie”.

Wczesny siew buraka cukrowego możliwy jest przy odpowiednich warunkach termicznych oraz wilgotnościowych. W bieżącym sezonie, po obfitych deszczach na początku roku, kwestia wilgotności gleby będzie tutaj kluczowa. Gatunek ten wymaga dużych nakładów finansowych, w związku z czym warto wybrać jak najlepszy termin siewu, który w znacznym stopniu wpływa na opłacalność uprawy.

Jak siać?

Nasiona buraka cukrowego powinny zostać umieszczone w glebie na głębokości 2-3 cm, dociśnięte do podłoża i całkowicie przykryte glebą. Nasiona wysiewa się w rozstawie rzędów 45 cm, w odstępach 18 cm, co daje obsadę na poziomie 100 tys. roślin/ha. Zwiększenie odległości pomiędzy kolejnymi nasionami do 20 cm, powoduje zmniejszenie obsady do około 90 tys., a siewy te stosuje się na lepszych stanowiskach. Istotne jest, aby uzyskać obsadę roślin w przedziale od 80 tys. do 100 tys. roślin/ha, celem osiągnięcia maksymalnego plonu cukru.

Kiedy siać buraki cukrowe?

Optymalny czas jaki burak cukrowy powinien pozostać na polu to minimum 180 dni, po osiągnięciu dojrzałości technologicznej, aby roślina mogła dać jak najlepszy plon ilościowy (masa korzeniowa) oraz jakościowy (% polaryzacji). Istotne jest zatem, aby siew został wykonany jak najwcześniej, ponieważ zbyt opóźniony skraca okres wegetacji, a w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia plonu.

Siew buraka cukrowego w zależności od regionu jest zalecany w terminach:

W południowo-zachodniej części kraju: od II dekady marca do I dekady kwietnia

W centralnej, wschodniej oraz północno-zachodniej części kraju: I dekada kwietnia

W północnej części kraju: II dekada kwietnia

Podane wyżej terminy są jednak uwarunkowane przebiegiem pogody. Wpływ na terminowość siewu ma przede wszystkim temperatura gleby, ale także warunki wilgotnościowe na polu oraz odpowiednia uprawa roli – czynniki zmienne. Dlatego należy indywidualnie podejść do kwestii siewu dla danego regionu.

Im wyższa temperatura, tym szybsze wschody

Młode rośliny buraka cukrowego wrażliwe są na niskie temperatury w fazie kiełkowania. Minimalna temperatura gleby dla siewu omawianego gatunku to 5°C na głębokości 5-10 cm. Przy niższych temperaturach, wschody będą niewyrównane oraz znacznie wydłużone. Warto zwrócić uwagę na prognozowane temperatury w dniach następujących po planowanym siewie, ponieważ przymrozki mogą spowodować wypadnięcie siewek, szczególnie w newralgicznym momencie wschodów.

W temperaturze gleby od 3°C do 7°C wschody mogą trwać od 3 do nawet 4 tygodni, podczas, gdy w temperatura wzrasta do 15-20°C, okres ten skraca się do nawet tygodnia.

Nadmiar wilgoci w glebie

Przy zbyt dużym uwilgotnieniu gleby właściwa praca maszyn może zostać zaburzona, co może powodować nieodpowiednie osadzenie nasion w glebie oraz naruszenie jej prawidłowej struktury. Należy zatem poczekać na termin, kiedy warunki na polu pozwolą na wjazd ciężkim sprzętem.

Uprawa oraz siew na zbyt mokrym stanowisku może skutkować zaskorupieniem gleby. W warunkach słonecznej pogody, wierzchnia warstwa gleby się zbija, przez co wschody mogą zostać w znacznym stopniu zahamowane. Nadmierna wilgotność gleby wiąże się także z obniżeniem jej temperatury, co również utrudnia prawidłowy rozwój roślin.