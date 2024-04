Nowości w uprawie i ochronie rzepaku (podcast)

Na przestrzeni lat technologia uprawy ewoluowała; rozwijała się, co dotyczy praktycznie całej agrotechniki. Jakie widzimy dzisiaj tendencje w uprawie tego gatunku? Miedzy innymi o tym rozmawiamy z doktorem Stanisławem Świtkiem z Katedry Agronomii Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

Wszystkie odcinki podcastów “Rzepak – uprawa bez tajemnic” i “Siejmy soję, to się opłaca!” można znaleźć tutaj: https://www.wrp.pl/podcasty/

– Jeżeli porównamy sobie to, jak uprawiamy rzepak dzisiaj i kilkanaście lat temu, […], to widzimy, że zmieniło się między innymi to, jak zakładamy plantacje; odchodzimy od uprawy płużnej na rzecz uprawy bezorkowej, na rzecz stosowania różnych innych narzędzi niż pług. To pozwala wykorzystać ten krótki czas pomiędzy zbiorem plonu a rośliną następczą. Również zmieniło się to, jak zbieramy ten rzepak. Starsi producenci pamiętają dwuetapowy zbiór, dzisiaj to jest w zasadzie zbiór jednoetapowy – tłumaczy dr Świtek.

– Mamy też nowe podejście do tego, w jakiej ilości powinien być ten rzepak na polu, w jakich normach wysiewu. Już na pewno nie podajemy w kilogramach na hektar, skupiamy się na obsadzie sztuk roślin na metrze kwadratowym; ta obsada bardzo spadła, ten rzepak dzisiaj ma zupełnie inny pokrój, a to znowuż prowadzi do tego, że inaczej podchodzimy do regulacji jego wzrostu – dodaje.

Które z technologii w uprawie rzepaku zyskują na popularności i dlaczego warto je stosować? Czy uprawa rzepaku z roślinami towarzyszącymi ma przyszłość? Jakie są najnowsze trendy w ochronie rzepaku? O tym w najnowszym odcinku podcastu “Rzepak – uprawa bez tajemnic”.

Dowiedz się więcej o uprawie rzepaku. Wejdź na stronę: https://kzprirb.pl/rzepak/

Cykl podcastów „Rzepak – uprawa bez tajemnic” powstał we współpracy z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych #FunduszePromocji