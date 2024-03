Przygotowania do siewu w rejonach uprawy Pfeifer & Langen Polska

Ponad 95 proc. rolników zaopatruje się w nasiona buraków cukrowych bezpośrednio u Pfeifer & Langen Polska. Ruszyła akcja dostarczania plantatorom materiału siewnego.

Zakup nasion od Pfeifer & Langen Polska ma dla plantatorów wiele korzyści: ich jakość jest sprawdzana przez specjalistyczne laboratoria, co gwarantuje wyższe plony i lepszą ich jakość.

Pfeifer & Langen Polska rozpoczął dostawy nasion buraków cukrowych już w pierwszym tygodniu lutego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaopatrzyć plantatorów w materiał siewny. Dystrybucja odbywa się zgodnie z zamówieniami składanymi za pośrednictwem portalu dla plantatorów. Zanim transport dotrze do konkretnego gospodarstwa, plantator dostaje powiadomienie SMS-em.

Począwszy od tego sezonu Pfeifer & Langen Polska poszerzył sposób nabycia materiału siewnego o możliwość zakupu nasion przez plantatorów bezpośrednio u producentów nasion lub podmiotów zajmujących się profesjonalną sprzedażą nasion buraków cukrowych. Dotychczasową metodę – zakup nasion u producenta cukru – wybrało ponad 95 proc. gospodarstw. Ma ona dla plantatorów wiele korzyści. Nasiona są przebadane przez specjalistyczne laboratorium.

Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że wysoka jakość nasion oraz zastosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych pozwalają na osiągnięcie wyższych i lepszej jakości plonów, co przekłada się na większe dochody plantatorów.

Gospodarstwa zaopatrujące się w nasiona bezpośrednio u producentów nasion zobowiązane są do przedłożenia firmie Pfeifer & Langen Polska dokumentacji potwierdzającej jakość zakupionych nasion oraz możliwość ich zastosowania w Polsce zgodnie z rejestracją użytych zapraw nasiennych. Należy również przedstawić zaświadczenie, że przy produkcji nasion nie były wykorzystywane techniki GMO.

Tradycyjnie wiosną Pfeifer & Langen Polska rozpoczyna cykl spotkań z plantatorami, aby omówić miniony sezon i zastanowić się co można zrobić lepiej w kolejnym. W ubiegłym roku część buraków nie została wykopana przed nadejściem mrozów na przełomie listopada i grudnia, w konsekwencji nastąpiło znaczne obniżenie jakości buraków kopanych po ustąpieniu mrozów. Pfeifer & Langen Polska uzgodnił ze Związkami Plantatorów i docenił w rozliczeniach za kampanię 2023 te plantacje, na których dochowane zostały terminy agrotechniczne, czyli tam gdzie buraki były zebrane przed wystąpieniem mrozów i odpowiednio zabezpieczone.

Na spotkaniach z plantatorami wiodącym tematem będzie uprawa buraków cukrowych zgodna z dobrymi praktykami rolniczymi – uwzględniająca płodozmian i właściwe nawożenie. Doradcy prowadzący spotkania będą zwracać uwagę zwłaszcza na to, aby nawożenie azotowe było stosowane w dawkach optymalnych ponieważ ma to bardzo duży wpływ na osiągnięcie wysokiej zawartości cukru w burakach.

Pfeifer & Langen stawia do dyspozycji swoim plantatorom programy doradcze, dzięki którym mogą określić optymalną dawkę nawozu azotowego oraz termin jego zastosowania. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że nawożenie na poziomie optymalnym prowadzi do ograniczenia kosztów uprawy i osiągnięcia wyższych plonów o dobrej jakości. Dobra jakość buraków dostarczanych do Pfeifer & Langen Polska jest premiowana warto więc korzystać z wspomnianych wyżej programów doradczych.

Podczas spotkań z plantatorami doradcy omówią problemy związane ze szkodnikami i chorobami występującymi w uprawie buraków oraz przedstawią efektywne sposoby ich zwalczania.

Pfeifer & Langen Polska przeprowadzi demonstracje polowe, prezentując dobre praktyki rolnicze na polach w trakcie wegetacji. Zademonstruje nowe technologie w zakresie ochrony przed chwastami np. ich mechaniczne zwalczanie w połączeniu ze zmniejszoną ilością herbicydów, a także autonomiczne maszyny wykorzystujące różne metody zwalczania chwastów.

Celem Pfeifer & Langen Polska jest zwiększenie produkcji i eksportu cukru do krajów Europy Zachodniej. Warunkiem jest uprawa buraków cukrowych i produkcja cukru z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Taką możliwość dają nowe technologie uprawy, które w dłuższej perspektywie przełożą się na stabilniejsze i lepszej jakości plony buraków, a co za tym idzie, wyższe i stabilne dochody plantatorów.