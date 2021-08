Prasy Claas Quadrant jeszcze wydajniejsze

Wydajność niemieckich maszyn jest już obecnie bardzo wysoka, a nowe modele tych pras zgodnie z zapewnieniami producenta mają wejść na jeszcze wyższy poziom.

Obecnie prasy Claas Quadrant są jednymi z najlepiej sprzedających się pras kostkujących w Niemczech. Natomiast od 2022 r. serie Quadrant 5000 i Quadrant 4200 zostaną poddane kompleksowej modernizacji technicznej i otrzymają dodatkowe oznaczenie Evolutionw nazwie.

Najciekawszym elementem pras Quadrant Evolution, zaprezentowanych na początku sierpnia br. w Niemczech, jest nowy podbieracz HD z dwoma torami krzywkowymi. Ta konstrukcja gwarantować ma maksymalną odporność na skręcenia i bardzo wysoką wytrzymałość. Koszty zużycia zostały przy tym obniżone dzięki jeszcze szerszemu wykorzystaniu wytrzymałych komponentów podbieracza Claas Jaguar oraz przeprojektowaniu i wzmocnieniu wielu elementów, w tym łożysk i blach wciągających. Oprócz lepszej płynności pracy osiągnięto także niższy poziom hałasu.

Mechanicznie napędzany podbieracz z 5 rzędami i 18 podwójnymi zębami w każdym rzędzie został również zoptymalizowany pod kątem większej przepustowości i jeszcze lepszej jakości podbierania. Dzięki dodatkowemu rzędowi zębów podbieracz może obracać się wolniej, przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości obrotowej walca wciągającego PFS. Ponadto walec wciągający został wyposażony w dodatkowe łopatki, które w przypadku plonu o długich łodygach można zdemontować.

Amortyzowany walec wciągający PFS pozwala wyrównać nierówności pokosu. Wprowadzone innowacje łączą w sobie większą wydajność podbierania i przepustowość przy niskim poziomie strat. Większa przepustowość spowodowała podwyższenie momentu zwalniającego sprzęgło cierne do 1600 Nm i powiększenie średnicy głównego wału napędowego podbieracza. Półautomatyczny napinacz łańcucha zapewnia niezawodny napęd podbieracza, a automatyczne smarowanie ze zbiornikiem oleju o pojemności 6,3 l jest dostępne w standardzie.

Dodatkowe działania optymalizacyjne objęły kanał prasujący. Jego górna część z płytą czołową i płytami bocznymi została przeprojektowana i wzmocniona. Pozwoliło to uzyskać jeszcze lepszy kształt balotów i nieco wyższą gęstość prasowania. Dostępne fabrycznie kosy boczne i osłony redukują gromadzenie się materiału w obszarze prowadnicy tłoka podczas prasowania słomy zbożowej, kukurydzianej lub trzciny cukrowej, co dodatkowo poprawia bezpieczeństwo pracy i ogranicza konieczność czyszczenia.

Zastosowanie dodatkowych standardowych i częściowo opcjonalnych komponentów HD z powłoką Hardox – np. łożysk HD prowadnicy tłoka prasującego o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości – jeszcze bardziej wydłuża żywotność w kanale prasującym, w obszarze supłaczy i w zespole wciągającym. Dzięki tym komponentom, masywnemu podbieraczowi z obustronnym torem krzywkowym i łatwiejszej konserwacji, jak zapewnia producent, całkowity koszt posiadania (TCO) prasy Quadrant Evolution został znacząco zredukowany. Wewnętrzne testy z 40tys. balotów na maszynę w częściowo ekstremalnych warunkach wykazały nawet 40-procentową redukcję zużycia dzięki nowej konstrukcji w połączeniu z bardziej odpornymi na zużycie komponentami.

Prasa Quadrant 530 Evolution jest wyposażona w całkowicie nową ramę przednią i kozioł zaczepu, a modele Quadrant 5200 Evolutioni 4200 Evolution mają wyłącznie nową ramę montażową. Pozwala to na dodatkowe pozycje montażowe dla ucha dyszla pociągowego lub kulowego K80. Hydrauliczna stopa postojowa we wszystkich modelach Quadrant Evolution działa dwukierunkowo, jest dłuższa niż w poprzedniej generacji i zintegrowana w ramie montażowej. Dostępne w standardzie szybkozłącza Kennfixx ułatwiają podłączanie przewodów hydraulicznych.

Udogodnienia dla operatora wprowadzono również w obszarze skrzynek na sznurek. Prowadnica sznurka ma możliwość odchylania i blokowania w miejscu. Dzięki temu sznurek może być nawlekany bezpośrednio obok stojącej maszyny, co eliminuje potrzebę stosowania drabiny. Hamulce sznurka można ustawić w tej samej pozycji roboczej, i to bez użycia narzędzi. Oszczędza to czas i zapewnia większe bezpieczeństwo pracy. Standardowy 10-litrowy zbiornik na czystą wodę umożliwia operatorowi umycie rąk po zakończeniu regulacji.

Operatorów powinna także ucieszyć nowa funkcja, która pozwala na hydrauliczne rozkładanie i składanie rampy do balotów z fotela operatora, a zatem bez konieczności wysiadania. Ponadto umożliwia ona wyrzucenie ostatniego balotu z poziomu fotela operatora, dzięki czemu również tutaj nie ma już konieczności wysiadania i obsługiwania za pomocą dźwigni obok kanału prasującego.

Zmiany obejmują także elektroniczną obsługę pras Quadrant Evolution, która może się odbywać poprzez CEMIS 700, CEBIS lub każdy inny terminal kompatybilny z ISOBUS. Dwa menu robocze i trzy menu ustawień zapewniają większą przejrzystość i szybkie dokonywanie ustawień. W trybie Auto wykorzystanie wydajności maszyny wyświetlane jest na podstawie średniej wagi balotu i ciśnienia prasowania. Ponadto operator może teraz stale kontrolować w terminalu temperaturę i poziom oleju. Dzięki opcjonalnej kamerze Profi Cam, na życzenie z dodatkowym wyświetlaczem, operator może monitorować obszary robocze, takie jak supłacze, zsuwnia balotów lub po prostu obszar za zespołem maszyn podczas cofania. Zwiększa to zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo.