First Claas Rental, czyli pomysł Claasa na wynajem ciągników. Ile to kosztuje?

Firma Claas uruchomiła w Polsce program krótkoterminowego wynajmu ciągników, w którym do dyspozycji są maszyny o mocach od 185 KM wzwyż, poczynając od modeli serii Arion na modelach Xerion kończąc.

W ramach tego programu do dyspozycji wynajmujących przeznaczono najnowsze i bogato wyposażone ciągniki dużych mocy, w tym z napędem gąsienicowym. W ten sposób Claas, poprzez swoją sieć dealerską, wychodzi naprzeciw potrzebom rolników i przedsiębiorców, ponieważ dzięki temu programowi można szybko i elastycznie reagować na okresy wzmożonych prac polowych, gdy wymagania i potrzeby są większe niż zwykle.

Przedstawiciele firmy Claas podkreślają, że wyposażenie ciągników jest bardzo bogate, i dla przykładu model Axion 870 o mocy 295 KM posiada bezstopniową przekładnię CMatic 50 km/h, ogumienie Michelin: tył 710/70 R42; przód 600/70 R30, system Cemos dla ciągników Claas, przedni obciążnik 1600 kg, system GPS Pilot RTK Net (2-3 cm) czy też zamykanie sekcji oraz zmienne dawkowanie (VRA) dla maszyn Isobus. Oczywiście wszystkie maszyny objęte są pełnym pakietem ubezpieczeń OC I AC.

W dostępnej w programie flocie maszyn znajduje się obecnie 30 ciągników następujących serii:

Arion 650, 660 o mocach 185-205 KM;

Axion 830, 870, 930, 960 o mocach od 235 do 445 KM;

Axion 960 Terra Trac o mocy 445 KM;

Xerion 5000 o mocy 530 KM.

Jeśli zaś chodzi o okres wynajmu maszyn, to jest on bardzo elastyczny. Wynosi od jednego tygodnia do 6 miesięcy. Rozliczenie odbywa się w oparciu o 40-godzinny tydzień pracy z korzystniejszą ceną w przypadku dłuższych okresów wynajmu.

W przypadku jeśli potrzeba ciągnika na na dłużej, to tym lepiej dla wynajmującego. Im dłużej wynajmuje się maszynę, tym niższy koszt jednostkowy godziny wynajmu. Możliwe jest przedłużenie wynajmu w trakcie jego trwania, po uzgodnieniach z autoryzowanym dealerem Claas.

Samo wynajęcie maszyny również nie nastręczy żadnych problemów, gdyż wystarczy wejść na stronę First Claas Rental, na której znajdziemy dostępne maszyny i na której od razu będziemy widzieć dostępny park maszynowy wraz z cenami na okres od tygodnia wzwyż. Dla przykładu wynajem na 40 godzin ciągnika Arion 660 to sugerowana cena 145 PLN/h netto, a Axion 960 Terra Trac kosztuje 280 PLN/h netto.

Po wybraniu konkretnej maszyny i podaniu niezbędnych danych osobowych czekamy na kontakt ze strony autoryzowanego dealera i maszyna będzie w ciągu 48 godzin gotowa do odbioru.

Trzeba jednak podkreślić, że program ma na razie charakter pilotażowy i uczestniczą w nim na razie dealerzy z północno-zachodniej Polski. To firmy: Agrimasz (Niepruszewo i Fiszewo), Agro-Land (Jastrowie), Kalchem (Głęboczek Wielki) oraz Ulenberg (Główczyce i Pyrzyce). Jednakże jeśli zainteresowanie będzie duże, to docelowo ciągniki w ramach tego programu najprawdopodobniej od przyszłego już roku będzie można wynajmować u wszystkich dealerów Claas.