Jest lepiej, ale spadki cały czas widoczne: Rejestracje nowych ciągników w marcu

Ubiegły miesiąc przyniósł spore odbicie w stosunku do lutego, ale i tak 813 zarejestrowanych nowych ciągników to o 198 szt. mniej niż w marcu 2023 roku, kiedy to zanotowano 1011 rejestracji.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie w ciągu trzech miesięcy tego roku zarejestrowano 2037 szt. nowych ciągników. Jest to o 468 szt. mniej niż w pierwszym kwartale 2023 rok, co sprawia, że spadek rejestracji wynosi 18,7%.

Niezmiennie pozycję lidera utrzymuje marka New Holland, której nowych ciągników w pierwszym kwartale zarejestrowano 310 sztuk. Jednakże jest to 96 szt. mniej niż rok wcześniej, a udziały rynkowe marki New Holland po pierwszym kwartale br. to 15,2%.

Na drugim miejscu utrzymuje się cały czas Kubota, która notuje 283 szt. zarejestrowanych maszyn. Wynik ten to tylko 2 szt. mniej niż przed rokiem, a to pozwoliło na osiągnięcie 13,9% udziałów rynkowych.

Trzecie miejsce przypadło marce John Deere, której nowych ciągników zarejestrowano 276 sztuk, czyli o 140 szttuk mniej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 13,5 %.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 157 szt. nowych ciągników, to o 85 sztuk mniej niż przed rokiem, a udziały rynkowe Deutz Fahr po trzech miesiącach roku to 7,7%. Na piąte miejsce awansuje marka Claas z 130 rejestracjami (więcej o 32 sztuki rok do roku) i udziałami na poziomie 6,4%.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele ciągników to w okresie styczeń-marzec 2024 roku najchętniej wybieranym modelem ciągnika był model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, którego zarejestrowano 37 szt. Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline zajmuje druga pozycję z ilością 34 szt. Pierwszą trójkę zamyka natomiast Kubota z modelem EK1-261, którego zarejestrowano 32 sztuki.

Żadnych zmian nie notujemy natomiast jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy. I jeśli chodzi o najmniejsze ciągniki do 50 KM to liderem jest marka Kubota. W kategoriach 51-140 KM liderem jest New Holland, a w najwyższych kategoriach mocy, powyżej 140 KM pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

źródło: PIGMiUR