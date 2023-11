Polska chce całkowitego wyłączenia norm GAEC 7 i 8

Polska nie zgadza się na częściowe stosowanie normy GAEC 8 w 2024 r. Opowiada się za całkowitym wyłączeniem ze stosowania tej normy GAEC 7, jak również normy GAEC 7 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie prasowym o przebiegu obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH) oraz o stanowisku Polski w omawianych kwestiach.

Polska nie dołączyła do przedstawionej Radzie noty delegacji francuskiej o częściowym stosowaniu normy GAEC 8 w 2024 r. Do noty dołączyły się też delegacje: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Grecji, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Węgier i Włoch. Zaprezentowana propozycja dotyczyła odstępstwa od normy GAEC 8 polegającej na umożliwieniu realizacji normy wyłącznie międzyplonami lub roślinami wiążącymi azot (7% gruntów ornych), bez konieczności przeznaczenia części gruntów na obszary nieprodukcyjne, w tym ugory. W opinii polskiej delegacji zasadne jest utrzymanie w roku 2024 odstępstw od normy, ale generalnie wymogi GAEC 7 i 8 przyczynią się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej rolników w Unii Europejskiej. Dlatego Polska opowiada się za całkowitym wyłączeniem ze stosowania normy GAEC 7 oraz wyłączeniem od stosowania normy GAEC 8, co umożliwi prowadzenie produkcji na ugorach, zgodnie z wcześniej prezentowanym stanowiskiem.

Rada debatowała też o nowych technikach genomowych. O stanie prac nad projektem rozporządzenia o roślinach uzyskiwanych za pomocą niektórych nowych technik genomowych oraz o pochodzących z tych roślin żywności i paszach poinformowała prezydencja hiszpańska, informację w tej sprawie przedstawiła też delegacja chorwacka.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że Polska sceptycznie ocenia projekt Komisji Europejskiej, ponieważ proponowane zmiany nie rozwiązują kluczowych kwestii, które budzą wątpliwości Polski. Te kwestie to możliwość wprowadzania zakazu uprawy NGT na terenie państwa członkowskiego oraz wpływ na rolnictwo ekologiczne. Robert Telus powiedział również, że bardzo ważna jest kwestia patentowania roślin NGT, etykietowania produktów NGT 1 i uprawnienia KE do wydawania aktów delegowanych. Nie kwestionując potrzeby unowocześniania rolnictwa minister Telus podkreślił, że istnieją wątpliwości, czy NGT będą innowacją czy drogą do monopolizacji.

– Nie widzimy uzasadnienia, aby tworzyć specjalne regulacje dla roślin kategorii NGT 2, które są faktycznie roślinami GMO – powiedział szef polskiej delegacji.

Delegacja Włoch zaapelowała o wzmocnienie roli rolników na obszarach wiejskich. Pod notą podpisały się też Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Łotwa, Polska i Rumunia.

Sygnatariusze wezwali KE do wzmocnienia roli rolników nawet jeśli będzie to wymagać zmian prawnych, zapewnienia odpowiedniego finansowania WPR na utrzymanie działalności rolniczej i związanej z rolnictwem na obszarach wiejskich oraz do kompleksowego przeglądu prawodawstwa dotyczącego Zielonego Ładu i jego wpływu na rolnictwo UE, a także na strategiczną autonomię i bezpieczeństwo żywnościowe Unii.

źródło: MRiRW