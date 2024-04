W jaki sposób rolnik może spełnić GAEC7? Najnowsze przepisy

Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR informuje, że w związku z planowanymi zmianami przepisów w zakresie warunków spełnienia normy GAEC7 rolnik będzie mógł spełnić wymogi dla tej normy na dwojaki sposób: albo spełniając warunek zmianowania albo warunek dywersyfikacji.

W przypadku wyboru zmianowania upraw zasada jest taka, że na 40% gruntów ornych taka sama uprawa nie może być utrzymywana w kolejnym roku na tej samej powierzchni.

W przypadku wyboru dywersyfikacji są dwie zasady w zależności od posiadanej powierzchni gruntów:

od 10 do 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%,

powyżej 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku. Jednocześnie ARiMR informuje, że dotychczas wysłany wniosek można zweryfikować dokonując sprawdzenia warunku zmianowania (informacja w dedykowanym panelu Normy GAEC7 w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) “albo jeżeli wybierze spełnienie normy przez dywersyfikację poprzez poza systemowe obliczenia w oparciu o przedstawione powyżej reguły”.

Po wprowadzeniu zmian systemowych aplikacja będzie na bieżąco prezentować w dedykowanym panelu Normy GAEC7 (w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) spełnienie normy osobno: w zakresie zmianowania oraz osobno w zakresie dywersyfikacji upraw. Po spełnieniu jednego z warunków dla normy GAEC7 rolnik będzie mógł wysłać wniosek.

Trwają również prace dostosowawcze w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Po wprowadzeniu modyfikacji ubieganie się o tę płatność będzie możliwe poprzez dodanie do wniosku lub zmiany do wniosku załącznika: Wniosek o przyznanie płatności do małych gospodarstw, którego wzór będzie udostępniony na stronie internetowej ARiMR.

Ze względu na wprowadzane zmiany przewidywane jest wydłużenie terminu składania wniosków.

Więcej informacji: Komunikat Departamentu Płatności ARiMR