W większości krajów Unii Europejskiej ceny pszenicy poszły do góry. W Polsce spadły

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, ceny pszenicy konsumpcyjnej w większości krajów wspólnoty poszły do góry. Niestety Polska nie znalazła się w tym gronie.

O ile 1 września średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wg danych KE wynosiła 322 EUR/t, tak 22 września ceny była o 2 EUR/t niższa. Tym samym dołączyliśmy do bardzo niewielu państw, w których cena pszenicy spadła. Podobnie było tylko we Francji o w Chorwacji; w pierwszym przypadku zanotowano spadek o 3 EUR/t do 325 EUR/t, zaś w drugim o 15 EUR/t do 328 EUR/t.

Do krajów, w których stawki za pszenicę w dniach 1-22 września wzrastały należą: Włochy (368 EUR/t, wzrost o 8 EUR/t), Hiszpania (357 EUR/t, wzrost o 8 EUR/t), Litwa (320 EUR/t, wzrost o 12 EUR/t), Austria (350 EUR/t, wzrost o 5 EUR/t), Rumunia (355 EUR/t, wzrost o 39 EUR/t), Słowacja (324 EUR/t, wzrost o 18 EUR/t) i Finlandia (314 EUR/t, wzrost o 8 EUR/t).

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku pszenicy paszowej; ceny w Polsce są bardzo stabilne, zaś w okresie 1-22 września w innych krajach UE z kilkoma wyjątkami notujemy raczej tendencję wzrostową, w niektórych krajach, np. w Niemczech dość wysoką (308 EUR/t wobec 293 EUR/t 22 września).