Rynki pod presją rosyjskiego szantażu. Podsumowanie tygodnia na rynku zbóż

W piątek ceny pszenicy na paryskim Matifie znów spadały, tym razem o 1,54 proc. do 350,75 EUR/t, są zatem wyższe w relacji tydzień do tygodnia o 2,75 EUR/t. Duży wpływ na rynki miały wydarzenia zza naszej wschodniej granicy.

Chociaż poniedziałkowe ataki rakietowe na ukraińskie miasta wywołały skokowe podwyżki cen zbóż, europejska pszenica i kukurydza obecnie przegrywają konkurencję z o wiele tańszym ziarnem z Rosji i Ukrainy. To, że pszenica zakończyła tydzień na plusie można zawdzięczać m.in. deklaracjom rosyjskiego ambasadora przy ONZ, który stwierdził, że kończąca się 20 listopada umowa zbożowa może nie zostać przedłużona. Pewnym czynnikiem wspierającym był też środowy raport USDA redukujący światowe zapasy o 1 mln ton.

Pod presją wydarzeń zza wschodniej granicy jest również kukurydza. W przypadku tej tydzień można zaliczyć raczej do udanych, bowiem jej cena wzrosła w ujęciu tygodniowym z 336,5 do 340,25 EUR/t. Chociaż Komisja Europejska obniżyła prognozę zbiorów do 55,5 mln ton, czyli aż o ok. 15 mln ton mniej niż rok wcześniej, to plantatorzy mogą czuć się niezadowoleni z cen. Ich podwyżki skutecznie hamuje import taniego ziarna z Brazylii i Ukrainy.

Cena rzepaku pozostałą w piątek bez zmian, a w relacji tygodniowej wzrosła z 629,5 do 633,75 euro za tonę. Zapowiedzi OPEC+ o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej z pewnością wyostrzyły apetyty na wzrost cen olejów roślinnych a tym samym oleistych, jednak nadchodząca recesja, której coraz większe objawy obserwowane są w Chinach, hamują podwyżki na rynkach ropy naftowej.