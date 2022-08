NSZZ RI Solidarność: Nowelizacja ustawy o biopaliwach spowoduje złamanie produkcji rzepaku w kraju

NSZZ RI Solidarność apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz minister klimatu i środowiska Anny Moskwy o zaprzestanie prac legislacyjnych nad ustawą projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (UD414) i jej niezwłoczne wycofanie. Według rolniczej ,,Solidarności’’ w przeciwnym wypadku może dojść do załamania produkcji rzepaku w Polsce i do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji gospodarstw.

– Aktualnie procedowany i przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy ogranicza poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego do poziomu 60 %, a także wprowadza tzw. opłatę zastępczą Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz zwiększenie limitu dolewu do paliw bioweglowodorów ciekłych (które nie są produkowane w Polsce). Wprowadzenie tego typu rozwiązań w praktyce spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na krajowe estry i doprowadzi do znacznego ograniczenia opłacalności produkcji rzepaku w Polsce, doprowadzając do likwidacji wielu gospodarstw. Już w tym momencie, w związku z przyjęciem przez Rząd ww. rozwiązań, obserwuje się znaczny w ostatnich dniach spadek cen rzepaku, oferowanych rolnikom przez podmioty skupowe, co pogarsza i tak już trudną sytuację rolników związaną m.in. z cenami nawozów, z ogólna sytuacją rynkową a także ze skutkami gospodarczymi konfliktu na Ukrainie – mówi przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański.

Dlatego NSZZ RI „Solidarność” postuluje o pilne wycofanie z prac legislacyjnych projektu tej ustawy, który w zaproponowanym kształcie jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rodzinnych, a także w sposób niekorzystny wpływa na realizację ogólnych celów środowiskowych

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 60%.

Zdaniem ekspertów rozwiązania te spowodują, że minimalny poziom realizacji NCW w 2023 roku w praktyce spadnie o 1/3 do poziomu 4,38% wobec 5,77%, jakie obowiązuje w bieżącym roku, co zmniejszy znacznie popyt na krajowe estry.

O niekorzystnym wpływie projektu mówi też Krajowa Izba Biopaliw.