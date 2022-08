Nowe ciągniki spoza Unii rejestrowane nielegalnie? Jest wyrok sądu unieważniający rejestrację

Wraca sprawa “nowych” ciągników, które w momencie pierwszego wprowadzenia na teren Unii Europejskiej nie miały ważnych świadectw homologacji, zgodności lub decyzji o dopuszczeniu jednostkowym, a mimo to zostały zarejestrowane w Polsce. Wszystko za sprawą Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który to wydał wyrok w sprawie jednej z takich maszyn.

Chodzi tutaj przede wszystkim o rozporządzenie UE 167/2013 z 2013 roku w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych dotyczącego m.in. norm emisji spalin.

Rozpatrywana przez szczeciński Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawa jest dosyć skomplikowana ze względu na sam przebieg, bowiem decyzja administracyjna z marca 2021 roku o wydaniu tablic i dowodu rejestracyjnego została wpierw zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ zdaniem skarżącego “została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, a skarżący zażądał stwierdzenia jej nieważności.

– W uzasadnieniu sprzeciwu Prokurator wskazał, że organ rejestrujący nie uzyskał wymaganego świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu [świadectwo WE to świadectwo zgodności wydawane przez producenta potwierdzające, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a właśnie brak spełnienia przez rejestrowane ciągniki norm emisji spalin było główną kontrowersją, przyp. red.], błędnie uznając, że nie są wymagane – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA w Szczecinie.

Dlaczego świadectwo WE jest tak istotne, nawet jeżeli pojazd był już zarejestrowany, ale w państwie trzecim, a nie w Unii Europejskiej? O tym mówi rozporządzenie nr 167/2013, w myśl którego zgodnie z orzeczeniem WSA kwestia uznania za pojazdy nowe ciągników z państwa trzeciego była także analizowana przez Europejski Trybunału Sprawiedliwości, który w swoim wyroku w sprawie C-513/15 stwierdził, że używany ciągnik z państwa trzeciego, który nie posiada homologacji typu WE i jest przeznaczony do użytku po raz pierwszy w Unii Europejskiej, jest “nowym pojazdem”.

Przekładając z języka prawnego na polski, nawet używany ciągnik, jeżeli trafia na terytorium UE, jest w pewnym sensie traktowany jako nowy, zatem potrzebuje homologacji typu WE, której, nie spełniając chociażby norm emisji spalin, dostać nie może.

– Bazując wyłącznie na ustawie organ miał podstawy, aby zarejestrować ciąg rolniczy marki […]. Uwzględniając jednak przepisy rozporządzenia nr 167/2013, które winno być stosowane wprost w państwach członkowskich Unii, zgodnie z zasadą bezpośredniego skutku prawa unijnego, organ winien uzależnić rejestrację ciągnika od przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych w zakresie homologacji, gdyż w rozumieniu art. 3 pkt 37 rozporządzenia nr 167/2013, przedmiotowy ciągnik jest nowym pojazdem, a więc jego rejestracja jest możliwa tylko w przypadku spełnienia wymagań rozporządzenia – czytamy dalej w wyroku WSA.

Najważniejsza jest jednak konkluzja.

– Skutkiem decyzji Starosty doszło do rejestracji pojazdu, który nie spełnia wymogów technicznych i nie posiada wymaganego świadectwa homologacji, a więc konsekwencją złamania ww. zakazów jest wynikający z art. 70g ust. 2 ustawy obowiązek wycofania pojazdu z obiegu na własny koszt przez podmiot, który wprowadził go do obrotu. Poza tym rejestracja, pomimo wskazanych wad, dyskryminuje innych uczestników rynku, którzy respektując obowiązujące wymogi techniczne ponoszą niewspółmiernie wyższe koszty w celu zapewnienia zgodności stanu technicznego ciągników rolniczych. Z tych też powodów przyjąć należy, że doszło do rażącego naruszenia prawa – czytamy w wyroku WSA.

– Nie ma więc w świetle art. 72 ust. 2 pkt 1 u.p.r.d. znaczenia, że ciągnik został zarejestrowany na terenie […], która to okoliczność wynika z akt sprawy i jest bezsporna. W przypadku rejestracji tego pojazdu na terytorium RP podlega on takim samym rygorom jak pojazd, który jest tu rejestrowany po raz pierwszy […]. Zatem naruszenie tych przepisów, należałoby w ocenie Sądu postrzegać jako noszące znamiona rażącego naruszenia prawa, czego organ nie zauważył, za przedmiot swoich rozważań przyjmując przepisy regulujące proces homologacji i próbując ustalić, czy rejestrowany pojazd podlegał obowiązkowi homologacji w ogóle, która to okoliczność nie była przedmiotem niniejszego postępowania – czytamy dalej.

Z powyższych względów, uznając, ze zaskarżona decyzja [o rejestracji ciągnika, przyp. red.] narusza prawo, Sąd – na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł o jej uchyleniu.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych opisywany problem może dotyczyć kilku tysięcy ciągników sprowadzanych głównie zza naszej wschodniej granicy wyprodukowanych od stycznia 2016 roku.