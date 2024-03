Ministerstwo Finansów zapewnia, że granica polsko-ukraińska jest szczelna

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała pismo Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że wszystkie służby odpowiedzialne za kontrolę towarów i ich przepływu na granicy polsko-ukraińskiej działają znakomicie i granica jest absolutnie szczelna.

Pismo Ministerstwa Finansów jest odpowiedzią na wystosowany trzy tygodnie wcześniej przez Izby Rolnicze „Apel Rolników do Rządu o uszczelnienie granicy” (pisownia oryginalna), który z kolei był inspirowany „dramatycznym apelem Celników do Rolników” (pisownia oryginalna).

KRIR opublikował apel celników do rolników. Czytamy w nim, że celnicy informowali, „że nie mają możliwości prawnych, aby nie odprawić w procedurze tranzytu transportów rzepaku, kukurydzy, słonecznika, pszenicy, mąki pszennej i pochodnych, czyli towarów objętych zakazem. Nie mogą także pokazać dokumentów, gdyż prawo na to nie pozwala. „Nie dopuszczamy do obrotu na rynku polskim tych towarów! Natomiast nie mamy możliwości prawnych, aby nie dopuścić do obrotu wszystkich innych towarów rolno — spożywczych, które wszystkie pozostałe, nie są objęte zakazem. (…) system i obowiązujące procedury narzucone nam przez decydentów z Warszawy działają bardzo źle i nie zapewniają szczelności granicy. W naszej ocenie granica jest rozszczelniona (…). Od wielu lat narzucono nam nieskuteczne procedury, które uniemożliwiają rzetelną ochronę granicy”.

Wydawałoby się, że celnicy, którzy pracują na granicy, ale też i rolnicy, którzy tam protestują i prowadzą dokumentację fotograficzną, wiedzą coś o tym, że granica jest nieszczelna. Okazuje się jednak, że…nie. Mylą się.

Ministerstwo Finansów, w osobie dyrektora Departamentu Ceł Grzegorza Kozłowskiego, w liczącym 5 stron piśmie wyjaśnia:

„Służba Celno-Skarbowa, wbrew opinii Związku Zawodowego Celnicy.pl, gwarantuje maksymalną szczelność granicy we wszystkich przejściach granicznych. Kwestie dotyczące funkcjonowania przejść granicznych są i były wielokrotnie omawiane z przedstawicielami właściwych krajowych organów i instytucji, jak również z przedstawicielami granicznych służb państw sąsiadujących”.

Dobrze wiedzieć, że nad wszystkim czuwa Rząd. Ulga, prawda?