Rolnicy z samorządem, samorząd z rządem!

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała oświadczenie w sprawie problemów rolnictwa. Prezes KRIR stwierdza, że rolnicy protestują nie z powodu Zielonego Ładu i importu z Ukrainy, ale… z powodu Rosji. Podkreśla też, że rolnictwo w Polsce jest bezpieczne.

Od kiedy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje Czesław Siekierski, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz stale pojawia się w jego obecności – na spotkaniach z rolnikami siada po prawej ręce ministra, został wyznaczony przez ministra na koordynatora zespołu roboczego do rozmów z ministerstwem, pojawia się wszędzie tam, gdzie minister rozmawia z protestującymi rolnikami. Dowodem jest chociażby ostatni komunikat MRiRW zatytułowany: “Rozmowy z protestującymi rolnikami i młodzieżą szkolną”, opatrzony zdjęciem uśmiechniętego prezesa Szmulewicza rozmawiającego z uśmiechniętym ministrem Siekierskim.

Nie ma się więc czemu dziwić, że obecnie na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych pojawiło się oświadczenie prezesa KRIR, które równie dobrze mogłoby być oświadczeniem ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego.

Oto pełny tekst oświadczenia Wiktora Szmulewicza:

„Rolnicy protestują z powodu dotkliwego wpływu agresji Rosji wobec Ukrainy na ich sytuację. Spadki cen na rynkach produktów rolno-spożywczych uderzyły w nich szczególnie mocno, jednocześnie ceny środków produkcji znacząco wzrosły.”

Dodatkowo, Komisja Europejska zaproponowała wdrożenie Zielonego Ładu bez konsultacji z rolnikami, nie do końca uwzględniającego prawidłową agrotechnikę. To z kolei prowadzi do zmniejszenia produkcji rolnej i wzrostu kosztów.

Chcielibyśmy podkreślić, że produkcja rolna w Polsce i w Unii Europejskiej jest bezpieczna. Unia Europejska jest liderem w eksporcie produktów żywnościowych najwyższej jakości i zapewniającej ochronę klimatu i środowiska. Redukcja tej produkcji może spowodować niedobory żywności oraz zastąpienie jej produktami o niższych standardach z innych regionów, co mogłoby prowadzić do dalszych zmian klimatycznych.

Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą zostać narażeni na konsumpcję żywności gorszej jakości z krajów, gdzie nie są przestrzegane wysokie standardy w produkcji żywności oraz dobrostanu zwierząt, co może mieć negatywne konsekwencje dla ich zdrowia. Dlatego prosimy wszystkich o zrozumienie sytuacji oraz apelujemy do Decydentów o natychmiastowe podjęcie rozwiązań przedstawionych przez protestujących rolników postulatów.

Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz”.

Przypominają się dawne czasy…

„Rolnicy! Na was patrzą bracia z miast, miliony pracujących dla was robotników. Miasto nie może głodować, musi być syty zarówno ciężko pracujący robotnik jak i ucząca się dziatwa szkolna i młodzież. Musimy wszyscy znaleźć się na froncie odbudowy ojczyzny!”