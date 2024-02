Solidarność RI: Rolnicy, nie dajcie się zwieść manipulacjom – Izby Rolnicze nie mają prawa do organizowania protestów

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” opublikowała komunikat, w którym apeluje do rolników, „aby nie dali się zwieść fałszywym manipulacjom rządu i niektórych organizacji rolniczych, które zmierzają do zakończenia blokad i podpisania „pozornego porozumienia”, ponieważ „Izby Rolnicze są samorządem i nie posiadają podstaw prawnych do prowadzenia akcji protestacyjnych”.

W komunikacie opublikowanym 26 lutego Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” negatywnie ocenia wezwania Krajowej Rady Izb Rolniczych do zmiany formuły protestów rolniczych i faktycznego zakończenia ich zgromadzeniem w Warszawie w dniu 27 lutego.

– „Komunikat KRIR opowiada się za „zmianą strategii protestacyjnej rolników i wzywa do stawienia się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Biało-Czerwoną” – czytamy w komunikacie NSZZ RI „Solidarność”. – „Należy przypomnieć, że Izby Rolnicze są samorządem i nie posiadają podstaw prawnych do prowadzenia akcji protestacyjnych, które są uprawnieniem statutowym związków zawodowych rolników. Warto również zwrócić uwagę, że Flaga Biało-Czerwona powinna nas wszystkich jednoczyć ale nie oznacza to, że poszczególne organizacje nie mają prawa do używania własnych symboli”.

„Solidarność” wzywa do kontynuacji strajku generalnego. W ocenie Prezydium Rady Krajowej Związku zawieszenie protestów jest możliwe dopiero po spełnieniu trzech warunków: wstrzymaniu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, przywróceniu relacji handlowych z Ukrainą do stanu sprzed 2021 r. oraz sfinansowaniu przez UE eksportu produktów rolnych z Ukrainy poza granice UE. Dopiero wtedy można będzie usiąść do rozmów z rządem o „innych ważnych sprawach”.

W tej chwili nie ma podstaw do negocjacji.

– „doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej” – czytamy w komunikacie NSZZ RI „Solidarność”. – „Ciągłe rozmowy o postulatach w oczekiwaniu na wiosenne prace polowe, które zmuszą rolników do opuszczenia blokad, świadczy o braku dobrej woli rządzących. Ocenę tę pogłębia decyzja dotycząca uznania przejść granicznych z Ukrainą za infrastrukturę krytyczną”.

NSZZ RI „Solidarność” „zdecydowanie opowiada się za kontynuowaniem dotychczasowych form protestu i zwraca się do wszystkich strajkujących rolników z apelem, aby nie dali się zwieść fałszywym manipulacjom rządu i niektórych organizacji rolniczych, które zmierzają do zakończenia blokad i podpisania „pozornego porozumienia”.

Związek apeluje też do rolników, aby przybyli do Warszawy na wspólną manifestację rolniczych związków zawodowych i oddolnych inicjatyw w dniach 06-07 marca, w tygodniu obrad Sejmu.

Więcej informacji: NSZZ RI Solidarność