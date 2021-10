Nowa prasa McHale V8 może tworzyć bele o średnicy nawet 190 cm. Ile kosztuje? [video]

Nowy model może tworzyć bele o średnicy od 0,6 do aż 1,9 m. Ponadto usprawnień w stosunku do pras z serii V6 doczekał się m.in. kanał przepływu masy, który dzięki uchylnej podłodze niweluje nawet o ok. 15 proc. więcej zatorów. O nowej prasie irlandzkiego producenta rozmawialiśmy z reprezentującym firmę McHale Marcinem Pietkunem.

Co ciekawe, firma McHale oferuje klientom dwa rodzaje podbieraczy: bardziej uniwersalny krzywkowy, polecany przede wszystkim dla gospodarstw zbierających zielonki, oraz nieco bardziej wydajny bezkrzywkowy, który bardzo dobrze sprawdzi się podczas prasowania słomy.

Z funkcji usprawniających pracę mamy do czynienia z programowalnym za pomocą sterownika naciągiem siatki. Dzięki temu, nawet dysponując siatką o mniejszej wytrzymałości, możemy wygodnie i bardzo szybko zmienić naciąg, aby jej nie zrywać.

Prasa V8 jest także przyjazna w obsłudze, m.in. dzięki konstrukcji aparatu oplotu siatką, który ułatwia jej instalację oraz opcjonalnemu systemowi progresywnego smarowania łożysk.