New Holland T7.340 HD – jeden z tych „ciągników za miliony” (video)

Ciemnoniebieskie ciągniki serii HD były jednymi z najmocniejszych maszyn zaprezentowanych na targach Agrotech, przyciągały sporo uwagi i każdy chciał sprawdzić, jak jest w środku przepastnej kabiny. Ale czy propozycja NH jest jedną z najmocniejszych na rynku?

Ubiegły rok New Holland mógł zaliczyć do udanych, przynajmniej pod kątem sprzedaży ciągników na krajowym rynku. Panie i panowie z CNH po raz 15. z rzędu świętowali utrzymanie pozycji lidera, rok do roku dało się odczuć jednak spadek rejestracji (-2,8%), coraz śmielej daje o sobie znać chociażby Kubota (1195 szt. +4,4%), nie sposób również nie wspomnieć o drugim John Deere (1555 szt. -3,8%). Mimo to, co dało się odczuć podczas rozmów w trakcie trwania targów Agrotech, “niebiescy” są raczej spokojni o nadchodzący sezon. Nie da się jednak ukryć, że nie będzie mowy o tym, by spoczywać na laurach, czego dowodem jest chociażby ostatnia akcja promocyjna na ciągniki.

Aktualny podział najpopularniejszych segmentów prezentuje się tak, że pozycję lidera w ciągnikach małych, do 50KM, wciąż okupuje Kubota, New Holland największy udział ma w kolejnym segmencie: 51-100KM, w którym w ostatnich miesiącach nastąpiły pewne przetasowania, a na rynku pojawili się nowi konkurenci. Deutz-Fahr dzielnie broni się średniakami 101-140 KM, zaś liderem ciągników o mocach powyżej 140KM jest John Deere. I tutaj ciekawostka, bowiem właśnie w najmocniejszych maszynach NH upatruje szansę na przekonanie nowych klientów do niebieskiego koloru, a konkretnie do jego ciemniejszej odsłony.

Seria HD, na bogato albo wcale

Seria T7 w wariancie HD to nie jest “nieco bogatsza” opcja zwykłej T7, to zupełnie inny ciągnik. Tak zapewne mogłoby być napisane w prospekcie reklamowym, czy słusznie? Zwykła T7 to z której strony by nie spojrzeć, po prostu duży ciągnik z solidną szóstką pod maską i paroma ciekawymi opcjami do wyboru, ot większy brat T6, T5 czy T4, a nawet T3, bowiem wszystkie te ciągniki łączy dość zachowawcze podejście do konstrukcji, gdyż wszystkie te maszyny muszą wpisywać się w oczekiwania jak największej ilości rolników. Natomiast w przypadku T7 HD, sprawy wyglądają już nieco inaczej. Poza charakterystycznym kolorem w oczy od razu rzuca się kabina i to, co w niej jest oraz jak to jest podane.

Zamiast mocno zabudowanego prawego nadkola, cała konsola została przeniesiona na przepastny podłokietnik zintegrowany z fotelem i monitorem, jednym z dwóch, bowiem zamiast klasycznych zegarów również mamy ekran i na tym nie musi być koniec. To oczywiście nie wszystkim przypadnie do gustu, ale taka właśnie ma być seria HD, wyraźnie odcinającą się od “prostych” klasyków, oferująca wszystko to, co CNH ma na najwyższych półkach. Dostęp bezkluczykowy? Jak najbardziej. System wizyjny dookoła ciągnika? Jasne. Automatyzacja ruchów i przygotowanie do pracy w oparciu o mapy zbiorów, współpraca z narzędziami (PLM)? Ma się rozumieć, że tak. Do tego 340 KM stałej mocy oraz 1398 Nm przy 1400 obr/min, jeżeli mowa o najmocniejszym wariancie T7.340 HD. Oczywiście wszystko na bezstopniowej przekładni Auto Command, choć tu zaskoczenia nie ma, bowiem w tej klasie tylko bezstopniówka pozwala zawalczyć o klienta oferując znacznie niższe spalanie.

W wyliczankę należałoby teraz wpleść cenę, niezbyt zgrabnie, bowiem gdy w grę wchodzi kwota około miliona złotych, trudno przejść obok tego obojętnie, nawet w kontekście ciągnika o mocy ponad 300 KM. Choć warto zauważyć, że konkurencja, mimo iż bardziej doświadczona w segmencie 300+, to cenowo przyprawia o jeszcze większy zawrót głowy.