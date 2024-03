Amazone Precea 9000-TCC – to siewnik dla tych, co sieją hurtem. Polska premiera w Agromix Rojęczyn

W ostatnim czasie na rynku siewników punktowych zrobiło się bardzo gorąco. I zrobi się jeszcze cieplej, bo niemiecki Amazone właśnie wprowadza na nasze pola swój najnowszy siewnik Precea 9000-TCC, a to siewnik dla tych, co sieją hurtem. Polska premiera w firmie Agromix Rojęczyn.

Mieć Amazonkę… Przez lata wielu rolników miało takie marzenie, bo maszyny tej niemieckiej firmy wiązały się z nowoczesną technologią, która zwiększa plon. Dziś już nie musimy marzyć, tylko sięgamy po nowe maszyny tej firmy na co dzień. Sięgamy, bo firma Amazone od lat mocno akcentuje swoją obecność na polskim rynku, a każda jej maszynowa nowość natychmiast trafia do polskich dealerów. Tak było i tym razem, bo ich dealer, firma Agromix Rojęczyn, zaprosił nas na polską premierę siewnika Amazone Precea 9000-TCC.

Choć to nie jest największy zaczepiany siewnik punktowy Amazone, to i tak zajmował lwią część i tak sporej hali wystawowej w Rojęczynie. Precea 9000-TCC to zdecydowanie wielka maszyna, w której głównej części znajdują się trzy duże zbiorniki na nawóz i nasiona. Jednak tym, co naprawdę robi wrażenie, jest 9-metrowa rozpiętość składanej belki podpartej z każdej strony na dwóch parach bliźniaczych kół podporowych. Na marginesie trzeba dodać, że w modelu Precea 1200-TCC siewnik ma 12 metrów szerokości. Modele te są oferowane z 12 lub 16 rzędami pozwalającymi wysiewać w rozstawach 70, 75 i 80 cm.

Amazone Precea 9000-TCC to siewnik dla tych, co sieją hurtem

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to maszyna do siania hurtem. Świadczą o tym nie tyle same dane techniczne, o których za chwilę, ale to, że ciągnik, pod jaki jest zaczepiona, musi mieć co najmniej 250 koni, choć ze 300 byłoby chyba bardziej optymalnie. Jednak mimo swojej wielkości siewnik ten nie wygląda ociężale, a nawet napełniony pod korek jest dobrze wyważony. Na tyle dobrze, że jego prędkość pracy może sięgać nawet 15 km/h i to bez żadnego uszczerbku na jakości wysiewu.

Wielkie koła, na których porusza się Precea 9000-TC, mogą być osadzone na regulowanej, teleskopowej osi, która dopasowuje rozstaw kół do ścieżek technologicznych. Same koła mogą być “normalne”, czyli i tak szerokie, następnie jeszcze szersze, ale najbardziej optymalnym rozwiązaniem są koła bliźniacze. To właśnie to rozwiązanie poleca Amazone, bo najbardziej korzystnie wpływa na rozłożenie masy zapełnionej maszyny na glebę. Regulacja kół pozwala, poza dostosowaniem ich rozstawu do warunków wysiewu, także na uzyskanie przepisowych 3 metrów, by można było siewnik bezpiecznie transportować po drogach publicznych.

Amazone Precea 9000-TC – trzy zbiorniki w jednym

W takim siewniku jak najnowsza Precea 9000-TC liczy się wydajność, dlatego jego zbiornik na ziarno mieści 2200 litrów, czyli ponad dwa big-bagi. Nowy system rozprowadzania nasion – Central Seed Supply – sprawia, że są one transportowane przez strumień powietrza ze zbiornika centralnego do małych zbiorników magazynujących i dopiero z nich pod redlice.

Te niewielkie, zwane modułami odbiorczymi zbiorniki po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia mają za zadanie stabilizację przepływu nasion. Jeżeli poziom zapełnienia tych zbiorników osiągnie maksimum, strumień powietrza jest blokowany do czasu częściowego opróżnienia zbiorniczka. Takie rozwiązanie pozwala na zaopatrzenie każdej sekcji z osobna bez konieczności stosowania skomplikowanego elektronicznego sterowania.

Zanim jednak nasiona trafią do redlic, spotykają na swojej drodze precyzyjne sekcje rozdzielające PreTeC, firmowy patent Amazone. Sekcje PreTeC działają na zasadzie nadciśnienia, a same nasiona dociskane są do tarczy rozdzielającej przez sprężone powietrze. Słaby punkt takiego rozwiązania, czyli uszczelka, w przypadku systemu PreTeC obraca się razem z tarczą rozdzielającą, co chroni ją przed zużyciem. Powoduje to także mniejsze opory tarcia i obniża pobór mocy przez elektryczne napędy poszczególnych sekcji.

Sama napędzana elektrycznie tarcza rozdzielająca obraca się zależnie od prędkości poruszania się siewnika i związanej z tym żądanej ilości nasion, które kierowane są w kierunku kanału wysiewu. Tu są one precyzyjnie wdmuchiwane w redlinę, a następnie dociskane przez rolkę wychwytującą. Zastosowanie dwóch tarcz nośnych i hydraulicznie regulowany, sterowany automatyką wysoki docisk redlic zapewniają znakomite kopiowanie głębokości. System SmartForce firmy Amazon pozwala na utrzymanie stałej siły nacisku i równomierne odkładanie nasion niezależnie od zmiennych warunków glebowych.

Warto też zaznaczyć, że elektryczny napęd dozowników poszczególnych sekcji podczas pracy na łuku pozwala utrzymać równomierne odstępy między nasionami i to na całej szerokości roboczej tej szerokiej maszyny. Zastosowany tu precyzyjny czujnik żyroskopowy określa różnicę między prędkościami skrajnych sekcji na zewnątrz i wewnątrz powstałego łuku. System CurveControl dopasowuje prędkości obrotowe wszystkich tarcz rozdzielających znajdujących się na sekcjach, przez co odstępy między nasionami wysiewanymi na łuku pozostają stałe, a łan jednorodny.

Ciągany siewnik punktowy Amazone Precea 9000-TCC jest wyposażony nie tylko w wielki zbiornik na ziarno, ale też w dwa (jeszcze większe) zbiorniki nawozu. Każdy z nich ma pojemność 3000 litrów i ma oddzielny elektryczny dozownik, który sprzężony został z głowicą rozdzielającą. Nawóz jest dozowany poprzez redlice nawozowe FerTeC twin HD. Proporcja pomiędzy głębokościami siewu nawozu i nasion ustawiana jest jednorazowo. W przypadku zmiany głębokości siewu redlica nawozowa reguluje automatycznie swoją głębokość w identycznej proporcji, co zapewnia równomiernie głęboki wysiew niezależnie od zmiany ubicia gleby.

Omawiając siewnik Amazone Precea 9000-TCC, trzeba też wspomnieć o funkcji elektrycznie napędzanego dozownika ElectricDrive. Umożliwia on, jak przystało na nowoczesną maszynę, wygodną regulację normy wysiewu na terminalu isobus. Takie sterowanie pozwala też na zgodność z regulacją normy podczas zmiennej aplikacji, wykorzystując do tego celu GPS i mapy pola. Co interesujące, podczas pracy tym szerokim siewnikiem funkcja Section Control, która działa w pojedynczych rzędach, pozwala oszczędzać nasiona w klinach czy na poprzeczniakach. Takie warunki sprawiają, że idealne staje się zastosowanie pielnika do mechanicznego zwalczania chwastów.

Amazone Precea 9000-TCC to bardzo skomplikowane narzędzie do precyzyjnego siewu wielu rodzajów nasion. Jednak mimo to obsługa tego siewnika jest łatwa, a czynności przy zmianie rodzaju materiału siewnego bardzo proste. Ma też kilka ciekawych funkcji, które upraszczają jego użytkowanie. Np. przy zmianie rodzaju wysiewanej kultury, gdy chcemy opróżnić główny zbiornik z resztek nasion, możemy je przedmuchać do zbiorników na redlicach, przygotowując tak maszynę do kolejnych nasion innej rośliny. Ciekawa jest też szybka i prosta wymiana tarcz rozdzielających, których Amazone oferuje aż 12 rodzajów do różnych zbóż czy ich odmian.

Niewątpliwie siewnik Precea 9000-TCC przeznaczony jest do dużych gospodarstw rolnych. Prędkość, z jaką może się poruszać w czasie pracy, i szerokość, z jaką wysiewa, czynią go narzędziem dla tych, którym bardzo zależy na czasie i jakości wysiewu. To siewnik dla tych, którzy sieją hurtem, ale precyzyjnie.

Ten pierwszy w Polsce egzemplarz siewnika Amazone nie został przygotowany specjalnie na prasowy pokaz dla dziennikarzy, ale konkretnie na zamówienie klienta, do którego trafi lada dzień.

Jeśli ciekawi was cena, to ta konkretnie sztuka siewnika Amazone Precea 9000-TCC kosztuje 160 000 euro netto.