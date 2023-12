Na jakie wsparcie będą mogą liczyć rolnicy w programie Odbudowy pogłowia loch?

Preferencyjny kredyt z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację chlewni, w tym instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, dotacje oraz uproszczenia w przepisach – to cel rządowego programu Odbudowy pogłowia loch. W 2024 r. ma ruszyć pilotaż programu.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w latach 2020-2022 pogłębił się kryzys na rynku mięsa wieprzowego, o czym świadczy dalsza redukcja stad świń i spadek produkcji żywca. Pogłowie świń w grudniu 2022 r. wyniosło tylko 9,6 mln szt., tj. spadło do poziomu z lat 50. XX w. i było o 18% mniejsze niż w 2020 r. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach zwierząt, w tym loch o 27% do 592,6 tys. szt., warchlaków o 19% do 2788,4 tys. szt., a prosiąt o 20% do 1891,4 tys. szt.

Tendencja spadkowa pogłowia świń była efektem pogarszającej się dochodowości chowu. Żywiec wieprzowy tanieje względem zbóż i mieszanek paszowych. Drugim czynnikiem decydującym o spadku pogłowia było drożenie prosiąt względem żywca wieprzowego. W rezultacie cena prosięcia miała coraz większy udział w cenie tucznika.

Preferencyjny kredyt i dotacje

Rząd chce odwrócić trend spadkowy pogłowia loch. Służyć ma temu programu Odbudowy pogłowia loch.

Program przewiduje kredyt preferencyjny z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację chlewni, w tym instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (na roboty budowlane i zakup materiałów budowlanych).

Zdaniem resortu rolnictwa, aby zapewnić możliwość przeprowadzenia akcji kredytowej na poziomie około 2,4 mld zł (na tyle szacuje się 60% planowanych inwestycji) należałoby zabezpieczyć w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027:

– na gwarancje – 384 mln zł.

– na dotacje na spłatę odsetek – 531 mln zł.

Ponadto program przewiduje dotację (pomoc krajowa) z przeznaczeniem na zakup i instalację wyposażenia do wysokości 65% wartości zakupu lub leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia chlewni i jego instalacji, w tym koszty ogólne, z możliwością wypłaty zaliczki do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Planowana kwota dotacji na realizację programu w 2024 r. to 250 mln zl.

Programem w pierwszym roku ma być objętych około 50 rolników w pilotażu.

Kredyt i dotacja będą mogły być wykorzystywane łącznie bądź rozdzielnie (np. jeśli rolnik dysponuje obiektem i ma zamiar wznowić/zwiększyć produkcję świń – wówczas skorzysta tylko z dotacji).

Uproszczenia w przepisach

Program obejmuje również zmiany w przepisach:

skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych:

a) wprowadzenie nieprzekraczalnego terminu na wydanie decyzji,

b) związanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta opiniami organów konsultujących,

c) zastosowanie instytucji milczącego załatwienia sprawy,

d) ograniczenie możliwości udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych,

e) wprowadzenie przepisów wprowadzających sankcję dla urzędów pierwszej instancji w przypadku przewlekłego prowadzenia postępowania;

2) wyłączenie wymogu uzyskania decyzji środowiskowej w odniesieniu do inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku, w określonych przypadkach. Wprowadzenie mają być ułatwienia w zakresie przebudowy budynków inwentarskich związanych z poprawą dobrostanu zwierząt, polegające na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej realizowane na podstawie zgłoszenia.

Doprecyzowaniu ulegnie pojęcie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Z przepisów będzie wynikać, że przedsięwzięcie do chowu/hodowli zwierząt to: obiekty chowu zwierząt oraz urządzenia/obiekty związane bezpośrednio z produkcją zwierzęcą, tj. związane z magazynowaniem paszy, magazynowaniem odchodów i odpadów, a nie np. obiekty socjalne.

Uproszczeniu mają ulec również przepisy w zakresie budowy i lokalizacji biogazowni rolniczych w ramach ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.