Powstała Krajowa Rada Wieprzowiny. Ma ratować branżę trzody chlewnej z kryzysu

Polska branża trzody chlewnej od lat pozostaje w kryzysie. Obecnie pogłowie świń w Polsce pozostaje na niższym poziomie niż po zakończeniu II wojny światowej. W 2022 roku dziennie likwidowano koło 24 stada trzody chlewnej.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat podejmowano wiele prób uzdrowienia tej sytuacji, informuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Organizacje branżowe przygotowały wtedy pierwszą strategię odbudowy branży trzody chlewnej. Niestety założenia i pomysły w niej przedstawione nie zostały zrealizowane przez rządzących.

4 stycznia 2023 pod Piotrkowem Trybunalskim spotkali się przedstawiciele 7 organizacji związanych z branżą trzody chlewnej – NSZZ Solidarność RI, POLPIG, POLSUS, PZPNŚ, Wieprz Polski, Polskie Mięso, UPEMI. W spotkaniu udział wzięli również doradcy branżowi i przedstawiciele nauki. W wyniku dyskusji została powołana Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW), której celem nadrzędnym będzie przygotowanie strategii rozwoju branży trzody chlewnej, a w szczególności odbudowa pogłowia loch i krajowej produkcji prosiąt.

– Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce – mówi Agnieszka Jamiołkowska, dyrektor zarządzająca Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – największe organizacje branżowe połączyły siły, aby skuteczniej reprezentować interesy polskich hodowców i przetwórców wieprzowiny. Można powiedzieć, że nasza inicjatywa jest wynikiem rozmów jakie toczyły się od jesieni zeszłego roku z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Naszym głównym celem jest to, aby obecne władze ministerstwa wzięły pod uwagę opinie najlepszych ekspertów w tym zakresie, a więc samych hodowców i przetwórców. To właśnie oni najlepiej wiedzą, jak sprawić, aby polska branża trzody chlewnej mogła się odrodzić. Taki proces jest możliwy, wystarczy spojrzeć na przykłady krajów Unii Europejskiej, w których skutecznie przeprowadzono reformy branży trzody chlewnej, np. Dania. Jest to najlepszym dowodem na to, że współpraca hodowców, przetwórców i strony rządowej może przynieść pozytywne efekty – wskazuje Jamiołkowska.

UPEMI wyjaśnia, że KRW jest organem apolitycznym i będzie działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami, zasadami i regulaminem. Do realizacji celów solidarnie będzie gromadzić niezbędne środki i zaplecze techniczne oraz wystąpi o finasowanie zewnętrzne, które ma wesprzeć realizację celów grupy. KRW pozostaje otwarta na współpracę z innymi organizacjami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz rozwoju sektora trzody chlewnej.

Sygnatariusze KRW liczą na niezwłoczne rozpoczęcie rozmów ze stroną rządową, które pozwolą rozwiązać najważniejsze problemy branży. Pierwszym krokiem Grupy będzie spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawienie głównych założeń strategii rozwoju sektora.