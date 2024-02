Nieoprocentowane pożyczki dla producentów trzody chlewnej z obszarów ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła przyznawanie nieoprocentowanych pożyczek dla hodowców świń z obszarów ASF. Wnioski przyjmują powiatowe biura Agencji.

ARiMR informuje, że wznowione zostały nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali świnie na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. Wnioski w trybie ciągłym przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Pożyczka dla hodowców trzody chlewnej z obszarów ASF jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej przyznanie. Priorytetowo będą traktowane pozytywnie zweryfikowane wnioski, które złożono w IV kwartale 2023 r. Wypłata środków nastąpi w terminie do 30 dni od udzielenia wsparcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej kwota uzależniona jest od liczby świń utrzymywanych w stadzie w 2020 r. i może wynieść od 50 tys. zł na gospodarstwo (w przypadku do 50 świń) do 1 mln zł (gdy zwierząt jest ponad 1 tys.).

źródło i więcej informacji: ARiMR