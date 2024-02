Walka z ASF: nowy projekt rozporządzenia narzuca wiele obowiązków i zakazów

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Projekt jest obszerny i nakłada wiele obowiązków na hodowców.

Posiadacze świń będą zobowiązani do sporządzenia spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżącego aktualizowania tego spisu.

Świnie muszą być utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla nich, bez dostępu dla innych zwierząt, także domowych.

Wejścia i wyjścia do pomieszczeń muszą być skutecznie dezynfekowane; jeśli służą temu maty dezynfekcyjne, szerokość tych mat nie może być mniejsza niż szerokość wejścia/wyjścia; maty muszą być utrzymywane w stanie zapewniającym dezynfekcję. Osoby obsługujące świnie muszą zachowywać zasady higieny, w tym myć i odkażać obuwie, narzędzia i sprzęt służące do obsługi.

Rozporządzenie nakazuje prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. Nikt poza osobami wyznaczonymi do obsługi świń nie może wejść do tych pomieszczeń.

Zakazuje się karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami związanymi z wystąpienień ASF, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom w tak uzyskanej postaci. To samo dotyczy słomy wykorzystywanej na ściółkę.

Na teren gospodarstwa nie można wnosić zwłok, tusz, części tusz dzików i produktów ubocznych z nich pochodzących. Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie tych zwierząt nie mogą mieć dostępu do świń przez 48 godzin.

Odrębne przepisy dotyczą gospodarstw, w których świnie, dziki lub świniodziki są utrzymywane w systemie otwartym. Wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem. Każdy wjazd i każde wejście na wybieg oraz wyjazd i wyjście z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję, niecką dezynfekcyjną lub matą dezynfekcyjną zapewniającą skuteczną dezynfekcję opon pojazdów wjeżdżających na wybieg i wyjeżdzających z wybiegu, stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Przepisy dotyczące gospodarstw znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami to m.in.:

obowiązek dezynfekcji opon pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa i wyjeżdżających z niego, poprzez użycie odpowiednich urządzeń dezynfekcyjnych.

W tych gospodarstwach zakazuje się uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zabijane mogą być tylko świnie znajdujące się w tym gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem, pod warunkiem, że zostały poddane badaniu przedubojowemu; mięso z tych świń musi zostać przebadane przez lekarza weterynarii.

Cały projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381550/katalog/13034508#13034508