Zmiany dla hodowców świń i kół gospodyń wiejskich

Umożliwienie refundacji do 100% wydatków na bioasekurację w gospodarstwach producentów świń dla wniosków złożonych od 2024 r. – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To realizacja „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” PO.



W ramach zobowiązań „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” rząd zobowiązał się w punkcie 60. do pokrywania z budżetu państwa do 100% kosztów na bioasekurację w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę świń.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia refundację do 100% wydatków na bioasekurację w gospodarstwach producentów świń dla wniosków złożonych od 2024 r. Projekt zastępuje liczbę 2020 liczbą 2022 jako roku bazowego warunkującego możliwość ubiegania się jak i wyliczania pomocy w formie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń z obszarów z ograniczeniami w związku z ASF.

Przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy nie będzie trzeba podawać informacji o produkcji zwierzęcej.

Projekt przewiduje pomoc dla producentów zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Poszerzony zostanie katalog kół gospodyń wiejskich, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach bonu frekwencyjnego o te, które od dnia 15 października 2023 r. działały na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach albo działały w ramach kółek rolniczych. Pomoc zostanie ograniczona do maksymalnie 50 tys. zł dla jednego koła.