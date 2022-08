Kołodziejczak: Żądamy, aby nawóz był traktowany jako produkt strategiczny. Niewykluczony protest rolników

Dzisiaj przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. Podczas wydarzenia działacz zażądał uznania nawozów za produkt strategiczny i zapowiedział, że w razie braku interwencji rządu na rynku nawozów Agrounia zorganizuje protest.

– Dziś za nawóz polscy rolnicy płacą 7 razy więcej niż 1,5 roku temu. Są to horrendalne ceny. Już niektórzy sprzedawcy mówią nam, że muszą sprzedawać po ponad 6 tys. zł za tonę, kiedy ponad rok temu było 900 zł/t. Skutki będą dramatyczne, po pierwsze małe i słabe gospodarstwa nie kupią w ogóle nawozów. Ministerstwo nie zrobiło nic, aby zabezpieczyć te nawozy w odpowiedniej cenie. Poniesiemy potężne skutki tego nieprzewidywania problemów, bo rząd PiS tych problemów niestety nie przewidział – mówił dziś Kołodziejczak.

– Prosiliśmy rok temu, aby nawóz nie był wywożony z Polski, tylko by był magazynowany dla nas, dla Polaków. Nie dość, że rok temu wywozili, to jeszcze w tym tygodniu kwitnie wywóz nawozów, których już brakuje u nas w kraju – dodawał.

– Polski rząd postanowił dopłacić rolnikom do nawozu. Okazuje się, że jeszcze nie wszyscy rolnicy dostali dopłaty do nawozów, które były przewidziane pół roku temu. Czekają, aż nawóz zdrożeje, abyśmy pieniądze, które dostaniemy znów zanieśli do spółek skarbu państwa. Jeszcze pół roku temu ta dopłata 500-złotowa stanowiła 20-25 proc. ceny tony nawozu. Dziś możemy powiedzieć, że 500 zł to 6 proc. ceny 1 tony nawozu – stwierdził Kołodziejczak, dodając, że zamiast dopłacać do nawozów trzeba szukać przyczyn problemu.

Kołodziejczak zapowiedział, że jeżeli rząd w ciągu kilku dni nie znajdzie rozwiązania kryzysu nawozowego, to Agrounia “będzie w stanie bardzo szybko zaprotestować”.