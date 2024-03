Kołodziejczak: Donald Tusk potraktował rolników uczciwie

– Premier Donald Tusk potraktował rolników uczciwie. Myśmy jako rolnicy przyzwyczaili się do tego, że chcemy słuchać bajek, opowieści, fantazji i chcemy słyszeć dobre słowa. Pierwszy raz rolnicy traktowani są w sposób poważny – mówił dziś w radiowej Jedynce wiceminister Michał Kołodziejczak zapytany o rozmowy z Komisją Europejską i ustępstwa dotyczące zielonego ładu.

– Kiedy wychodził premier i mówi “mógłbym wam powiedzieć, że to będzie na pewno, ale mam pewności 95-99% […]. [Jest] ponad 90 procentowa pewność, że chociażby odejście od ugorowania do roku 2025 roku będzie na stałe. Jest bardzo duża pewność, że w tym roku już tego ugorowania nie będzie, ale premier powiedział to uczciwie rolnikom: “będę mógł wam to potwierdzić 15 marca, jak Komisja wyda jasny komunikat – mówił Kołodziejczak.

– Ja dzisiaj nie powiem, jak będą wyglądały dopłaty czy rekompensaty do zbóż, które chcemy upłynnić, pomóc sprzedać, bo to trzeba ustalić. Ja nie będę opowiadał bajek, że dzisiaj spotkamy się z rolnikami i będziemy się zastanawiać, czy taka forma będzie lepsza czy inna. Ja mówię uczciwie: chcę spotkać się z ekspertami, chcę wiedzieć, jakie są możliwości, chce spotkać się z prawnikami, którzy przedstawią mi możliwości prawne i ja chcę to przedstawić rolnikom. Ja nie jestem człowiekiem, który będzie chciał mydlić oczy rolnikom ich przeciągać – dodawał.

Minister Kołodziejczak odniósł się także do kwestii ewentualnego wstrzymania tranzytu ukraińskiego zboża.

– Premier Tusk powiedział na spotkaniu uczciwie polskim rolnikom: możemy wstrzymać tranzyt, ale nie chcielibyśmy być w momencie, kiedy Ukraina też na froncie przeżywa trudny moment, być tymi ,którzy będą jeszcze później uznawani za tych, którzy chcą im w czymkolwiek przeszkadzać. I tu potrzeba konkretnych rozmów, potrzeba rozbudowy infrastruktury w Polsce. Przez 2 lata kiedy PiS […] i był już ten problem wojenny, nie było inwestycji w portach, nie było inwestycji w kolej, nie było inwestycji w terminale przeładunkowe. Dzisiaj musimy do tego jak najszybciej siadać – stwierdził.