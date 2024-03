“Nie ma alternatywy dla porozumienia”. Rolnicy debatują z ministrem Siekierskim podczas EFR (video)

– To będzie trudna debata, ale debata zdeterminowana przez wolę szukania dobrych rozwiązań dla Polski, dla polskich rolników i Unii Europejskiej – mówił Artur Balazs rozpoczynając debatę przedstawicieli organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce.

– Pewne wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej otwarcia europejskiego rynku i de facto obecności Ukrainy z godziny na godzinę, z dnia na dzień na tym rynku, potentata światowego jeżeli chodzi o produkcję żywności, zdestabilizowała rynek europejski i niełatwo będzie to zmienić. O tym będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać; to miejsce jest dobre do trudnej rozmowy – stwierdził Balazs.

– Oczywiście emocje są olbrzymie. Protesty rolników są w pełni uzasadnione, ale musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre i dla Polski i dla Unii Europejskiej. Nie uda się tego rozwiązać z dnia na dzień, z godziny na godzinę i doprowadzić do sytuacji idealnej. To jest długi, trudny, odpowiedzialny proces. Proces, który wymaga wizji, odwagi i determinacji zarówno po stronie władzy dzisiejszej, która zresztą nie jest jakby adwersarzem winnym doprowadzenia do tej sytuacji, ale to na władzy spoczywa obowiązek rozwiązania tych najtrudniejszych problemów rolniczych – dodawał.

Zapraszamy do oglądania debaty.