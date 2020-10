Izby rolnicze apelują do posłów o zaprzestanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt

Krajowa Rada Izb Rolniczych w imieniu samorządu rolniczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), wzywa posłów na Sejm RP do zaprzestania prac nad ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw i jej niezwłoczne uchylenie.

Jak podkreśla KRIR ustawa ta spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych poprzez nieodpowiedzialne i fałszywe przedstawianie obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu.

– Co więcej, takie hasła negatywnie wpływają także na odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej. Głoszący takie niczym niepoparte hasła zapominają jednak, że to rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe całego społeczeństwa, tak istotne w obecnych czasach .Skrajnie oburzające jest także, że takie niesprawiedliwe hasła głoszą osoby, które zostały obdarzone mandatem zaufania społecznego i wybrane na reprezentantów Narodu. Przypominamy więc, że około 40% polskiego społeczeństwa mieszka na obszarach wiejskich i to między innymi dzięki głosom tych osób możecie Państwo sprawować zaszczytną służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

– W ciężkich czasach kryzysu gospodarczego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy boją się o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje, reprezentanci wybrani przez Naród powinni jednoczyć ludzi, a nie pogłębiać różnice społeczne i tworzyć nowe podziały. Polscy rolnicy nie oczekują od Sejmu i Senatu jałmużny w postaci odszkodowań przyznawanych na niejasnych zasadach za zaprzestanie swojej działalności, ale prawa do jej nieskrępowanego prowadzenia, w celu zapewnienia godnego bytu swoim Rodzinom. Wzywamy zatem do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych dla Polskich Rolników działań i skierowania Państwa uwagi na sprawy walki z epidemią koronawirusa czy skutkami kryzysu gospodarczego – dodaje Mirosław Borowski, wiceprezes KRIR.

Według izb rolniczych to z tymi wyzwaniami powinien walczyć Sejm i Senat, a nie z polskimi rolnikami. Dlatego samorząd rolniczy ponownie wzywa posłów do uchylenia szkodliwej dla całej polskiej gospodarki ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.