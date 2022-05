Europejskie Forum Rolnicze 2022 w nowej formule i w nowym miejscu

IV Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się 30 czerwca br. w zmienionej formule i nowym miejscu. Wydarzenie będzie miało charakter konferencyjny, a na jego lokalizację wybrano Warszawę.

Zmiana miejsca Forum podyktowana jest obecną sytuacją geopolityczną oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie partnerów biznesowych, wystawców, uczestników oraz współpracowników. Dlatego też organizatorzy EFR zapraszają w tym roku przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki, jak i wszystkie zainteresowane strony, reprezentujące sektor rolnictwa, na jednodniowe spotkanie do centrum naukowo-biznesowego CEZAMAT.

Europejskie Forum Rolnicze to miejsce spotkań i merytorycznych dyskusji na temat kluczowych wyzwań dla polskiego rolnictwa, corocznie organizowane w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenia geopolityczne (przede wszystkim wojna w Ukrainie) w ostatnich tygodniach wpłynęły na decyzję organizatorów Forum – Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agro Promotion, o zmianie dotychczasowej formuły Forum oraz o przeniesieniu go do nowej lokalizacji – Warszawy. IV Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się 30 czerwca br. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, przy ul. Poleczki 19.

W tym roku Forum będzie miało charakter konferencyjny. Podczas wydarzenia odbędą się debaty i panele, w których wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu, organizacji producenckich oraz wiodących instytucji handlowych krajowych i zagranicznych. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będą sytuacja polskiego i europejskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie oraz handel produktami rolno-spożywczymi w najbliższym czasie.

W programie przewidziano również tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branży rolno-spożywczej, przedstawicieli świata nauki, organizacji branżowych oraz firm związanych z sektorem. Poświęcone one będą m.in. nowoczesnym rozwiązaniom w rolnictwie, reformie systemu ubezpieczeń rolniczych czy digitalizacji obszarów wiejskich.

– Obecna sytuacja za wschodnią granicą zmusza nas do pogłębionej refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed rolnictwem w Polsce i Unii Europejskiej. Poświęcimy temu wiele uwagi podczas tegorocznego Forum. W roli prelegentów i panelistów wystąpią wybitni polscy i zagraniczni eksperci oraz specjaliści z zakresu rolnictwa – mówi Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum.