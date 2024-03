Ogólnopolski Protest Rolników: nasze miejsce w najbliższych miesiącach jest na drogach

W opublikowanym dzisiaj oświadczeniu Ogólnopolskiego Protestu Rolników możemy znaleźć podsumowanie akcji protestacyjnej z 20 marca a także zapowiedź kontynuacji tego typu działań. Pozwalamy sobie przytoczyć je w całości.

Za nami największa od wielu lat akcja protestacyjna rolników. Na polskich drogach, jednego dnia, zorganizowaliśmy blisko 600 blokad, przy jednoczesnym utrzymaniu blokad na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Ciągniki rolnicze pojawiły się także na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Niemcami oraz Polską a Czechami – krajami członkowskimi Unii Europejskiej, których najważniejsze postulaty są spójne z tymi, które polscy rolnicy manifestują od stycznia br. Podpisane “uzgodnienie”, przyjęte podczas konferencji w Jasionce skwitujemy milczeniem, ponieważ ciężko, używając parlamentarnego języka oddać to, co mówią o tym rolnicy na blokadach. Działania te, odczytujemy jako próbę dzielenia środowiska rolników – nie dopuścimy do tego.

Padają pytania o to co dalej.

Jako oddolni koordynatorzy protestów informujemy, że podtrzymujemy zaplanowaną na najbliższe 30 dni ogólnopolską akcję protestacyjną. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wbrew oczekiwaniu polityków – nasza aktywność nie spadnie wraz z rozpoczęciem sezonu prac polowych.

Przeciwnie. Brak konkretów ze strony Prezesa Rady Ministrów pokazuje, że nasze miejsce w najbliższych miesiącach jest na drogach, granicach i wszędzie tam, gdzie nasza obecność pozwoli zwrócić uwagę polityków na nasze problemy. Skala zorganizowanych dotychczas protestów świadczy o ogromnej determinacji rolników.

Jesteśmy przygotowani na kolejne tygodnie, a nawet miesiące, wytężonej walki o przyszłość naszych gospodarstw. Już 4 kwietnia skoncentrujemy się na skutecznym dotarciu z informacjami na temat naszych postulatów do Posłów, Senatorów oraz Europosłów.

Jednocześnie informujemy, że do Prezesa Rady Ministrów, a także do wiadomości Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klimatu i Środowiska, przesłaliśmy wniosek o zagłosowanie PRZECIW przepisom unijnego prawa dotyczącego odtwarzania przyrody tzw. Nature Restoration Law.

W naszej ocenie, przyjęcie tak szkodliwego prawa, będzie ostatecznym pogrzebaniem szans na utrzymanie opłacalności produkcji rolnej w Europie.

O kolejnych działaniach w ramach Ogólnopolskiego Protestu Rolników będziemy Państwa informować.

4. kwietnia – spotkania z politykami