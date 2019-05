Eskimos zapłacił za jabłka

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 17 maja na konferencji prasowej przekazał informację, że firma Eskimos, która podjęła się skupu jabłek uregulowała wszystkie swoje zobowiązania wobec sadowników.

– Ta bardzo skomplikowana operacja rynkowa, związana z tragiczną sytuacją w skupie jabłek, została zakończona powodzeniem. Zgodnie ze składanymi obietnicami wszyscy, którzy dostarczyli jabłka otrzymali za nie zapłatę – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Informując o zakończeniu wypłat minister podniósł kwestię przyczyn problemów na rynku jabłek.

– Mamy do czynienia z brakiem zbilansowania produkcji, brakiem przygotowania do konkurencji rynkowej i ze słabym zorganizowaniem gospodarczym samej branży – powiedział szef resortu rolnictwa pytając jednocześnie co w tej kwestii uczynili sami sadownicy, którzy do tej pory uważani byli za rolniczą elitę – podsumował Ardanowski.

Źródło: MRiRW