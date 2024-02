Siekierski: Komisarz Wojciechowski próbuje odkręcić decyzje Timmermansa, ale decyduje von der Leyen

Minister rolnictwa Czesław Siekierski był Gościem Radia Zet. Znany ze swojej dyplomacji uniknął odpowiedzi na wiele pytań prowadzącego, powiedział jednak, że komisarz Wojciechowski nie ma wielkich wpływów w Komisji Europejskiej, bo o wszystkim decyduje Ursula von der Leyen.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zadał wiele pytań ministrowi Siekierskiemu, całość rozmowy jest do odsłuchania pod linkiem Gość Radia Zet . Niestety minister znakomicie unikał jednoznacznych odpowiedzi, mówiąc wymijająco o zasadach unijnych, rozmowach bilateralnych z Ukrainą, nowych propozycjach Komisji Europejskiej. Powiedział też oczywiście, że protesty rolników są słuszne, i choć rząd ich nie popiera, to on, jako jedyny minister rolnictwa w historii, je popiera. Oczywiście winę za protesty ponosi rząd PiS.

Minister nie wie też, jaka będzie wysokość wsparcia dla rolników, bo to zależy od Ministerstwa Finansów, a ewentualny zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy od Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Czesław Siekierski stwierdził jednak, że liberalizując handel pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą Komisja Europejska poszła drogą na skróty i była to błędna droga. Również jeśli chodzi o Zielony Ład, tempo wprowadzania jest zbyt szybkie a wymogi zbyt wysokie.

Bogdan Rymanowski zapytał też ministra o ocenę działalności komisarza Wojciechowskiego i nawoływania do jego dymisji. Czy komisarz Wojciechowski powinien odejść przed końcem kadencji, czy to nie ma znaczenia?

Tu padła bardzo ciekawa wypowiedź ministra Siekierskiego, która wprost wyjaśnia, kto jest kim w UE i od kogo zależą decyzje:

„Jeśli chodzi o przeszłość, to moja ocena (Wojciechowskiego – red.) jest nie najlepsza, bo zgodził się na daleko idące wymogi Zielonego Ładu, choć wtedy wiceprzewodniczącym Komisji, który nadzorował wprowadzenie Zielonego Ładu był Timmermans, który zdominował ten obszar. To jest bardzo mocna osobowość. Teraz na szczęście Timmermansa nie ma w Komisji. (…) To tempo (wprowadzania ZŁ – red. ) było zbyt daleko idące, natomiast teraz komisarz Wojciechowski próbuje odkręcić wiele rzeczy i iść w kierunku zmniejszenia obciążeń dla rolnictwa. (…) Decyzja leży głównie u pani przewodniczącej Komisji von der Leyen, to ona decyduje. Komisarz Wojciechowski wystąpił do von der Leyen o odstąpienie od wielu wymogów Zielonego Ładu i czeka na decyzję pani przewodniczącej. (…) Jest ogromna dominacja w tym zakresie pani przewodniczącej, jeśli chodzi o wymogi Zielonego Ładu, także jeśli chodzi o liberalizację handlu pani przewodnicząca stoi za tą liberalizacją jako osoba numer 1”.