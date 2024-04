Kiedy skończą się protesty rolników?

– Myślę, że rolnicy w Europie będą protestowali tak długo, aż zmieni się nielogiczna, powiem otwarcie, głupia polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, która niszczy rolnictwo – mówił w porannej rozmowie w RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski.

– Przecież ten protest w Polsce nie jest czymś wyjątkowym; trwają protesty również w innych krajach. [Rolnicy] uważają, że polityka Unii Europejskiej wobec rolnictwa europejskiego jest zła, jest polityką, która niszczy to rolnictwo w imię dość nieprecyzyjnych i trudnych do potwierdzenia wpływów rolnictwa na zmiany klimatyczne – wyjaśniał Ardanowski.

Były minister rolnictwa widzi także głębsze dno w unijnej polityce dotyczącej rolnictwa.

– Prawdopodobnie chodzi o opanowanie rynku żywności przez potężne, ogromne firmy, które mają chęć dominowania na tym rynku zarówno poprzez produkcję w wielkich gospodarstwach rozrzuconych po całym świecie, w tym również na Ukrainie, jak również handel i dystrybucję. Rolnicy w dotychczasowym kształcie gospodarstw i nie tych małych, bo często się mówi o tym, że te małe są jakąś tu przeszkodą. Nie. Przede wszystkim jeżeli będzie napływała żywność spoza Unii Europejskiej, to ucierpią i zbankrutują te gospodarstwa towarowe, większe i rolnicy to rozumieją, dlatego walczą w całej Europie – dodawał.

W rozmowie poruszona została także kwestia sprawczości ministra Siekierskiego.

– Nie ma żadnych narzędzi, żeby rozwiązać te oczekiwania rolników związane z uporządkowaniem rynku, ze zdjęciem nadwyżek zboża, które zalega w magazynach, a przecież za 4 miesiące będą następne żniwa. Więc staje się powoli postacią tragiczną, ponieważ nie jest w stanie spełnić niczego, a premier, wygląda na to, nie ma żadnej chęci, by rozmawiać z rolnikami, by ich postulaty starać się realizować przenosząc również część oczekiwań na forum Unii Europejskiej. Znaczna część tych problemów to są problemy, które stworzyła Unia Europejska otwierając się bezkrytycznie, bez żadnych ograniczeń na import z tych wielkich koncernów międzynarodowych, które na Ukrainie mają swoje potężne fermy – stwierdził Ardanowski.

