Ardanowski: Ukraina nie może być przyjęta do Unii Europejskiej

Rolnictwo na Ukrainie z obecną strukturą absolutnie nie pasuje do Wspólnej Polityki Rolnej, w związku z czym Ukraina nie może być przyjęta do Unii Europejskiej. Pytanie, co zrobić, żeby głos polskich rolników w tej sprawie nie był bagatelizowany w Komisji Europejskiej – mówił Jan K. Ardanowski podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jan Krzysztof Ardanowski nie szczędził gorzkich słów podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconemu “Rozpatrzeniu informacji prezesa NIK o wynikach działań organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża i rzepaku z Ukrainy”. Choć jest posłem Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że raport NIK, potępiający działania Ministerstwa Rolnictwa za czasów ministrów Kowalczyka i Telusa, “poprawnie opisuje problem, jaki nadmierny import żywności z Ukrainy wygenerował na polskim rynku”.

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP stwierdził, że głos polskich rolników był do tej pory bagatelizowany, zarówno przez Rząd RP jak i Komisję Europejską. Zasadniczą sprawą jest sprawić, by to się zmieniło, ponieważ rolnictwo na Ukrainie zagraża interesom polskich rolników.

Poseł Ardanowski przypomniał, że jest jednym z tych, który o problemie relacji gospodarczych w sektorze rolnictwa mówi od lat, ale też mówił o tym od początku otwarcia przez UE granicy dla importu z Ukrainy. W ostrych słowach zaatakował ministrów w rządzie PiS odpowiedzialnych za kontrolę tego importu:

– Dla mnie pytaniem jest, czy wynikało to z niefrasobliwości, braku wiedzy, kompetencji, mówiąc wprost – głupoty i nieprzygotowania do pełnienia funkcji w administracji publicznej, czy było elementem pewnej gry, która miała umożliwić komuś zarobienie bardzo dużych pieniędzy. Ta sprawa musi być wyjaśniona, wnioski i konsekwencje muszą paść – mówił Jan K. Ardanowski.

Problemem jednak jest nie tylko sytuacja bieżąca, ale też przyszłość relacji gospodarczych z Ukrainą i zasadniczym pytaniem jest w jaki sposób, biorąc pod uwagę rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą, zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa. Na Ukrainie postępuje centralizacja produkcji rolnej, gospodarstwa rodzinne, które w warunkach ukraińskich mają nawet kilka tysięcy hektarów, praktycznie zostały zlikwidowane.

– Jako żywo, rolnictwo na Ukrainie (nawet nie chcę mówić: ukraińskie rolnictwo) w tej chwili absolutnie nie pasuje do Wspólnej Polityki Rolnej, i z taką strukturą rolnictwa Ukraina nie może być przyjęta do Unii Europejskiej. To jest dla mnie sprawa oczywista, chciałbym, żeby była oczywista również dla tych, którzy przejmują ster rządów w państwie.

Kolejnym problemem są relacje z Komisją Europejską, która bagatelizuje problemy polskich rolników i przychyla się do żądań prezydenta Ukrainy, by Polska została ukarana za blokadę granicy.

– Zełeński powiedział, że Polska naraziła Ukrainę na ogromne straty. To Polska blokując import doprowadziła do ogromnych strat i on się domaga wyciągnięcia konsekwencji wobec Polski. Pomijając już to, że te nieprzychylne słowa są czarną niewdzięcznością za pomoc, której udzieliliśmy, to komisarz ds. handlu zaczyna mówić o tym, że Polska powinna być ukarana. Zasadniczym pytaniem jest, jak sprawić, by głos polskich środowisk rolniczych nie był bagatelizowany w Komisji Europejskiej – powiedział J. K. Ardanowski.