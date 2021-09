Emerytury i renty rolnicze są warte coraz mniej. Ich wartość nie spadała tak od dawna

Coraz większa inflacja i nienadążająca za nią waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalnych i rentowych powodują, że ich realna wysokość jest coraz niższa.

Jasno pokazują to opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane z sierpnia tego roku. Wynika z nich bowiem, że przeciętna emerytura i renta były kwotowo o 3,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku, jednak kiedy weźmiemy pod uwagę spadek wartości pieniądza, w rzeczywistości siła nabywcza tych świadczeń jest o 1,9 proc. niższa niż przed rokiem.

Problem polega na tym, że emerytowani rolnicy i renciści pobierający świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymują zazwyczaj i tak bardzo niskie kwoty, a wysoka inflacja jeszcze przyczynia się do ich realnego zmniejszania.

Co gorsza, jeżeli inflacja pozostanie na poziomie ok. 5-6 proc., to emerytowani rolnicy będą mogli kupić za świadczenia jeszcze mniej, niż dotychczas. Póki co jednak, Narodowy Bank Polski nadal uprawia politykę fiskalną sprzyjającą inflacji, m.in. zwlekając z podniesieniem stóp procentowych.

Dla rządu to korzystne działanie; niskie stopy procentowe to m.in. tańsza obsługa zadłużenia zagranicznego i wyższe wpływy z podatku VAT. Szkoda tylko, że bardzo uderza to w obywateli, przede wszystkim najbiedniejszych, wszak inflacja to nic innego jak po prostu niewidzialny podatek…