Nie od kwietnia a już w marcu. KRUS rozpoczął wypłatę „trzynastych emerytur”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wypłatę „trzynastej emerytury” rolniczym emerytom i rencistom. Dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.780,96 zł brutto.

Jak informuje Super Express KRUS od wczoraj wypłaca „trzynastą emeryturę”. Co ciekawe, na oficjalnej stronie internetowej Kasy nie ma takiego komunikatu, jest natomiast zapowiedź rozpoczęcia wypłat w kwietniu.

„Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim, którzy zyskali prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na dzień 31 marca 2024. „Trzynastka” jest wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności wnioskowania, na podstawie Ustawy z 09 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli ktoś ma prawo do kilku wyżej wymienionych świadczeń, otrzyma tylko jedną „trzynastkę”.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2024 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jeśli ktoś ma emeryturę z KRUS, a inne świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS, „trzynastą emeryturę” otrzyma za pośrednictwem ZUS. Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe świadczenie pieniężne wypłaci KRUS.

Niestety, również to świadczenie jest opodatkowane podatkiem o osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście poza tym nie podlega żadnym dodatkowym egzekucjom prawnym.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).