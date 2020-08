Doradca Roku, czyli nowy konkurs Centrum Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu ,,Doradca Roku’’.

Jego celem jest celem konkursu jest popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych, promowanie usług doradczych oraz podnoszenie jakości i efektywności usług doradczych.

– Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników – informują organizatorzy.

Za organizację konkursu na etapie wojewódzkim odpowiadają dyrektorzy WODR.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do WODR. Zgłoszenia może dokonać podmiot działający na terenie województwa, świadczący usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Za organizację konkursu na II etapie – krajowym odpowiada dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Zgłoszenia kandydatów do I etapu konkursu przyjmowane są do 10 września bieżącego roku.