Do 150 tys. zł od ARiMR. Nabór rusza 20 lutego

Od 20 lutego do 20 marca potrwa nabór na dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Limit wsparcia wynosi 150 tys. złotych na jednego beneficjenta.

– Poziom dofinasowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60 proc. Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych – informuje ARiMR.

Pomoc przeznaczona jest dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk a także chlewni powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Dokumenty będą przyjmowane przez oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR