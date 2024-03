Samasz świętuje 40 lat na rynku

Tworzenie maszyn z pasją do ich rozwoju, pozwala firmie Samasz przekraczać kolejne granice. Dzieje się tak od 40 lat, w czasie których produkty z napisem „Made in Poland” zyskiwały na całym świecie coraz większą renomę. Obecnie przez sieci dealerskie i importerów, trafiają do ponad 70 krajów.

Luty 2024 roku to data szczególna dla firmy Samasz. 40 lat wcześniej inżynier Antoni Stolarski założył działalność gospodarczą. Zaczynał w przysłowiowym garażu, a dzisiaj prowadzi firmę będącą producentem maszyn do zbioru zielonek i komunalnych wysyłanych na prawie wszystkie kontynenty.

Nowoczesny zakład produkcyjny Samasz w Zabłudowie k. Białegostoku z halami o powierzchni 4 ha zatrudniający ponad 800 osób, jest cały czas powiększany i przekształcany w fabrykę Przemysłu 4.0. Dlaczego? To konieczność z powodu wzrostu zamówień z rynków całego świata. Coraz nowocześniejsza fabryka pozwala produkować doskonalsze maszyny Samasz, które z powodzeniem konkurują z ich odpowiednikami największych europejskich i światowych producentów.

– Jesteśmy w trakcie transformacji cyfrowej i realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 będącego jej częścią. Główne filary tych działań obejmują ludzi, procesy i technologie. Przemysł 4.0 pozwala firmie stać się bardziej wydajną i dzięki temu osiągnąć przewagę na rynku – wyjaśnia Leszek Szulc, dyrektor ds. technicznych i produkcji firmy Samasz.

Prezes Antoni Stolarski jest szczególnie dumny z efektów prac Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samasz. Nic dziwnego, bo inżynier Antoni Stolarski jest również konstruktorem i w początkach działalności firmy Samasz sam projektował maszyny.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samasz pracują 82 osoby w tym 40 konstruktorów. Zajmują się oni doskonaleniem dotychczasowych konstrukcji oraz projektowaniem i budowaniem nowych prototypów maszyn. Takich projektów w realizacji jest obecnie ponad 30. – Obejmują one prace nad systemem monitorującym w czasie rzeczywistym ilości zbieranego plonu, systemem geolokacyjnego mapowania pola z uwzględnieniem informacji dotyczącej plonu, systemem monitorującym parametry pracy maszyn oraz autodiagnostyką informującą o zużywających się elementów eksploatacyjnych – wymienia Sławomir Dobrzański, dyrektor Ośrodka Badań i Rozwoju firmy Samasz.

Firma zaplanowała ponadto działania mające na celu wyróżnienie marki Samasz na tle konkurencji. Staranne połączenie odcieni klasycznej zieleni Samasz oraz czarnego matu, wizualizują szeroko zakrojone prace nad nowościami. Zmiana koloru dodatkowego z jasno-szarego na czarny, podkreśla innowacyjność i zaawansowanie technologiczne oraz jakość nowych produktów. Wprowadziliśmy również akcenty w kolorze czerwonym jako ostrzeżenie do ostrożnego użytkowania. Te zmiany, wyróżniają markę na tle branży Agro.

Jaka ona będzie? Rozwój fabryki w ramach Przemysłu 4.0 umożliwia w coraz większym stopniu korzystanie z rozwiązań sztucznej inteligencji, analizy danych, chmury obliczeniowej, Internetu Rzeczy i automatyzacji procesów. Połączenie tych możliwości z wieloletnim doświadczeniem pracowników firmy Samasz pozwala rolnikom z zaufaniem oczekiwać kolejnych nowoczesnych odsłon maszyn. Zapewne będą to rozwiązania tak ciekawe jak niedawno zaprezentowany zestaw kosiarek tylnych KDD 911 STH ISOBUS. Wprowadził on Samasz do światowej ligi mistrzów elektroniki użytkowej maszyn rolniczych. Stało się tak za sprawą certyfikacji AEF ISOBUS. Dzięki temu sterowaniu, praca zestawu kosiarek i ich obsługa może odbywać się z poziomu terminala ciągnika zgodnego ze standardem ISOBUS.

Ponadto z okazji 40-lecia firmy Samasz trwa loteria, w której do wygrania jest 40 nagród. Mogą je zdobyć osoby, które w okresie od 1.10.2023 r. do 31.07.2024 r. kupiły lub kupią nową maszynę Samasz. Obowiązuje zasada podziału nagród w zależności od wartości sprzętu zakupionego u autoryzowanego dealera Samasz. Nagrodą główną jest Toyota Hilux.

źródło: Samasz