Dopłaty do budowy silosów zbożowych. Złożono już 2,5 tys. wniosków

W ciągu dwóch dni naboru złożono w ARiMR 2,5 tys. wniosków o dopłatę do budowy lub wyposażenia silosów zbożowych na kwotę 108 mln. zł. – informuje Agencja. Nabór trwa do 5 lipca.

Kwota, jaką można otrzymać na budowę lub wyposażenie silosów, wynosi 60 tys. zł. Można ją wykorzystać na m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia takich jak wentylatory, czujniki temperatury czy wilgotności, dmuchawy, nagrzewnice elektryczne, rury załadunkowe lub spedycyjne i ich podpory. Dofinansowanie można przeznaczyć też na montaż i transport.

O dopłatę mogą starać się rolnicy, którym w roku 2022 przyznano płatności bezpośrednie i mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której planują zrealizować inwestycję.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Zobacz także: