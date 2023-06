Wzrost cen silosów po ogłoszeniu dopłat do ich zakupu. Zmowa cenowa producentów?

Często bywa, kiedy sprawy nie toczą się naturalnym, wolnorynkowym trybem, że po ogłoszeniu dopłat do jakiejś kategorii produktów, ich ceny nagle wzrastają. Czy w przypadku silosów mamy podobny problem?

Takie podejrzenia wysnuł Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

– W związku z naborem na zakup silosów i dużym zainteresowaniem tym działaniem wśród rolników zwróciłem się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie doszło do zmowy cenowej oraz wykorzystania pozycji dominującej przez dostawców silosów poprzez sztuczne zawyżanie cen zakupu oraz montażu kosztem rolników. Wzrost cen po ogłoszeniu naboru budzi wątpliwości – ogłosił na swoim profilu na Facebooku.

W ciągu dwóch dni trwania naboru wniosków o dopłaty do silosów zbożowych, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło już 2,5 tys. wniosków o takowe dofinansowanie, w ramach którego można otrzymać do 60 tys. zł. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Dopłaty do budowy silosów zbożowych. Złożono już 2,5 tys. wniosków.