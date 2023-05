Czym zwalczać skrzypionki w zbożach – insektycydy?

Niezwalczone skrzypionki w odpowiednim momencie mogą spowodować straty w plonie ziarna pszenicy, sięgające 30-40 proc. Podpowiadamy, jakie insektycydy mamy do dyspozycji.

Szkodliwe larwy skrzypionek rozpoczynają żerowanie od dolnych liści, a kończą na górnych partiach (liść flagowy). Szacuje się, że jedna larwa potrafi zniszczyć około 10% liścia flagowego. Masowe pojawienie się tego szkodnika, i przy jego intensywnym żerowaniu powoduje znaczne obniżenie zdolności fotosyntetycznej zaatakowanej rośliny, co oczywiście przekłada się później na masę i wypełnienie kłosa ziarniakami.

W przypadku masowego występowania i braku odpowiedniej ochrony insektycydowej zaatakowanej plantacji zbóż, spadek plonu ziarna w najlepszym wypadku może wynieść 15-20% a w najgorszym nawet 30-40% (wszystko zależy od liczebności i intensywności żerowania).

Termin zwalczania

Zabieg zwalczania skrzypionek przeprowadza się w początkowym okresie masowego pojawiania się larw, kiedy ich liczebność przekracza próg ekonomicznej szkodliwości:

dla jednego źdźbła pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta to 1 larwa skrzypionki,

dla jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa to 1 larwa skrzypionki na 2-3 źdźbłach.

Najczęściej termin zwalczania tego szkodnika przypada na przełom drugiej i trzeciej dekady maja oraz początku czerwca. Po stwierdzeniu obecności larw, należy zastosować odpowiednio skuteczny (w odniesieniu do skrzypionki) i bezpieczny (dla roślin zbóż) insektycyd.

Insektycydy na skrzypionki

Plantator ma do dyspozycji 43 insektycydy, niestety aż 42 należą do jednej grupy chemicznej a mianowicie do pyretroidów, jedynie 1 insektycyd należy do grupy pochodnych neonikotynoidów. Jest to o tyle istotne, iż praktycznie wyklucza to możliwość rotacji s.cz., co z czasem może doprowadzić do uodpornienia się całej populacji skrzypionek na tą s.cz.

Pyretroidy działają na larwy oraz imago skrzypionek kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie powierzchniowo. Ich efektywność jest bardzo wysoka, jednak posiadają jeden mankament, otóż muszą być stosowane w temperaturze poniżej 20°C, co nie jest takie łatwe w szczególności w ostatnich sezonach, gdyż już w połowie maja temperatura powietrza, potrafi znacznie przekroczyć 200C.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zastosowanie s.cz. acetamipryd, związku z grupy pochodnych neonikotynoidów (Mospilan Mizu). Preparat ten dostępny jest w formie koncentratu do rozcieńczenia w wodzie, przez co wykazuje się działaniem kontaktowym i żołądkowym w odniesieniu do skrzypionek. Natomiast na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie i co najważniejsze jego skuteczność nie jest powiązana ze zmiennymi warunkami termicznymi (może być stosowany w temperaturze powyżej 20°C).

Wykaz s.cz. insektycydów stosowanych do zwalczania skrzypionki w zbożach

Insektycyd Substancja czynna Roślina uprawna Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Cihalotrin 60 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Cimex 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary Cimex Max 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica jara, pszenica ozima Cimex One 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara Cyperfor II 100 EC cypermetryna – 100 g pszenica ozima Cyperkill Max 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica jara, pszenica ozima Cythrin 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica jara, pszenica ozima Decis Mega 50 EW deltametryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary DelCaps 050 CS deltametryna – 50 g pszenica ozima Delmetros 100 SC deltametryna – 100 g pszenica ozima, jęczmień jary Delta 50 EW deltametryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary DelTop 050 CS deltametryna – 50 g pszenica ozima DeLux 050 CS deltametryna – 50 g pszenica ozima Insektus 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara Insektus Duo 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara Judo 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Kaiso 050 EG lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Kill Cymax 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary Kivano 050 EG lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima Koron 100 SC deltametryna – 100 g pszenica ozima, jęczmień jary Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Modivo 60 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Mospilan Mizu acetamipryd – 120 g pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime Nexide 60 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy Ninja 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Nonnus 60 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Pilgro 100 SC deltametryna – 100 g jęczmień jary, pszenica ozima Rapid 060 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Sherpa 100 EC cypermetryna – 100 g pszenica ozima Sherpa 100 EW cypermetryna – 100 g pszenica ozima, pszenica jara Sorcerer 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara Spider 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary Sumi-Alpha 050 EC esfenwalerat – 50 g pszenica ozima, pszenżyto ozime Sumicidin 050 EC esfenwalerat – 50 g pszenica ozima, pszenżyto ozime Super Cyper 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara Superkill Max 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica jara, pszenica ozima Supersect 500 EC cypermetryna – 500 g pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary Topgun 50 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary Vantex 60 CS gamma-cyhalotryna – 60 g pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g pszenica ozima, jęczmień jary

Fragment artykułu „Co tak skrzypi w łanie” autorstwa dr inż. Tomasza R. Sekutowskiego z IUNG – PIB w Puławach, który ukazał się w majowym wydaniu Wiadomości rolniczych Polska.