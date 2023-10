Rzepak pod presją wysokich temperatur, braku opadów, intensywnego nalotu szkodników. Konieczne insektycydy, niektóre plantacje do likwidacji

Ciepło i sucho, pod takim znakiem mijał ostatni okres. Przypomnijmy, że tegoroczny wrzesień zaliczał się do najcieplejszych (o 3,6 stopnia wyższe temperatury od średniej), notowaliśmy ponad 28°C, padały rekordy ciepła. Taka aura pogodowa sprzyja nalotom szkodników, które są dobrze widoczne w plantacjach, a niektóre rzepaki nadają się do likwidacji.

Trudne wschody rzepaku

Nie dość uwilgotniona gleba, brak opadów powodował trudności ze wschodami rzepaku, do tego silnie atakowały szkodniki. W efekcie część plantacji nadaje się do likwidacji, z taką sytuacją mamy do czynienia np. na południowym zachodzie kraju. Oczywiście nie wszędzie jest tak źle, jednak na ten moment rośliny potrzebują przede wszystkim wody, a my musimy likwidować chwasty i szkodniki, dbać o zdrowotność roślin.

Presja szkodników jest bardzo wysoka zwłaszcza w cieplejszych regionach kraju – tu rolnicy informują, że zarówno pchełki jak i śmietka wielokrotnie przekraczały próg ekonomicznej szkodliwości. Masowe naloty tych szkodników są także w innych regionach kraju. Ponadto widoczny jest chowacz galasówek, a liście rzepaku zjada gnatarz rzepakowiec.

Jest pogoda na pyretroid

Po ostatnich wręcz gorących dniach obecnie odczuwalny jest spadek temperatur. Synoptycy zapowiadają temperatury poniżej 20°C, do tego operacja słońca nie jest już tak silna, dni mają być bardziej pochmurne. Taka pogoda do dobre warunki na przeprowadzenie zabiegu insektycydem, zwłaszcza jeśli chcemy wykorzystać pyretroidy – działają najlepiej w temperaturach poniżej 20°C i właśnie w warunkach pochmurnej pogody. Natomiast mieszaniny pyretroidu i neonikotynoidu nie mają takich ograniczeń temperaturowych. Przy opryskiwaniu pamiętajmy jednocześnie, aby belkę opryskiwacza prowadzić możliwie wolno i nisko nad łanem.

Zwalczanie jesiennych szkodników

Do jesiennego zwalczania szkodników w fazie rzepaku od 1. do 9 liścia można stosować na: