Czas na złożenie rejestrów wypasu w ramach dobrostanu zwierząt

Rolnicy tylko do 2 listopada br. mają czas na złożenie rejestrów wypasu. W tym roku dokumenty należy złożyć przez aplikację eWniosek Plus.



– Dokumenty te należy złożyć poprzez aplikację eWniosek Plus. W menu głównym, w panelu bocznym została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca złożenie dokumentów uzupełniających, składanych w trakcie postępowania, bez konieczności wysyłania zmiany do złożonego już wniosku – zakładka Dokumenty uzupełniające – informuje ARiMR.

Dowiedzieliśmy się, że w ramach deklaracji dokumentów uzupełniających istnieje w 2021 roku możliwość złożenia załączników nie merytorycznych (załącznik Z0104 – Rejestr wypasu krów mlecznych, Z0107 – Oświadczenie zapewnieniu wypasu bydła mięsnego, Z0116 – Oświadczenie o zapewnieniu wypasu – owce) – tu istnieje możliwość przesłania dokumentu w formie skanu lub poprzez wypełnienie: rejestru wypasu krów mlecznych krów mlecznych w roku 2021,oświadczenia o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021, oświadczenia o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego w roku 2021.

Obowiązek składania rejestrów dotyczy rolników realizujących działanie PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt: Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, wariant 2.3 Dobrostan krów mamek oraz Pakiet 3. Dobrostan owiec – wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach powinni pamiętać o złożeniu w terminie od 16 października do 2 listopada br. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezbędnych dokumentów, w tym: rejestru wypasu krów mlecznych – dla wariantu 2.1 Dobrostan bydła mlecznego – wypas, oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla bydła mięsnego – dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek oraz oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu dla owiec – dla wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.