Cyfrowy handel zbożem już w Polsce

W Polsce rozpoczął już swoja działalność duński start-up Commoditrader, To cyfrowa giełda handlu zbożem, dzięki której duńscy producenci rolni uzyskali lepsze ceny o 6-12% niż w handlu tradycyjnym, za sprawą szerszego dostępu do rynku. Na platformie zarejestrowali się już pierwsi Polacy.

Commoditrader, europejska platforma handlu towarami rolnymi, założona została w 2018 r. przez dwie Dunki: Idę Boesen i Julię Koch Fahler. Ida Boesen pracowała w dużej duńskiej spółdzielni rolniczej, prowadzącej działania w 18 krajach, z kolei Julia Koch Fahler jest związana z branżą technologiczną. Platformę współtworzą również polscy programiści.

– Naszym celem było stworzenie otwartego i przejrzystego rynku, na którym ceny, ilości, a także jakość produktów będą dostępne dla każdego, kto ma profil na platformie Pracując w sektorze rolnym zauważyłam, że na europejskim rynku brakuje kompleksowej, nowoczesnej giełdy, za pomocą której producenci rolni, a także przedsiębiorcy zainteresowani tymi towarami, mogliby porównać ceny z różnych miejsc i handlować ze sobą. Nasi użytkownicy mają możliwość nawiązania kontaktów również z kontrahentami zagranicznym – mówi Ida Boesen.

– Commoditrader to produkt już rozwinięty, sprawdzony na dwóch rynkach: duńskim i rumuńskim. Polska to duży rynek, z prawie 1,5 mln gospodarstw, dlatego bardzo się cieszymy, że udało nam się uruchomić lokalną wersję platformy. Jest to dla nas ambitne wyzwanie. Mam nadzieję, że polscy producenci rolni dostrzegą korzyści, jakie niesie ze sobą użytkowanie naszej giełdy – dodaje Julia Koch Fahler.

Główną funkcjonalnością platformy jest giełda, na której użytkownicy mogą tworzyć oferty kupna lub sprzedaży, a także licytować dostępne oferty. Do dyspozycji użytkowników jest też szeroki wachlarz innych funkcji: możliwość dodawania certyfikatów, określanie parametrów jakości towarów, tworzenie cen dla różnych segmentów odbiorców, zarządzanie transportem, informacje rynkowe i cenowe, możliwość bezpośredniego dotarcia do wszystkich użytkowników platformy.

Jak się dowiedzieliśmy, jedną z kluczowych funkcji jest możliwość zakupu towaru łącznie z transportem, dzięki platformie możliwy będzie kontakt z niezależnym dostawcą logistycznym. Użytkownicy mogą porównać ostateczną cenę produktu wraz z jego transportem – nie tylko w ofert wystawionych przez polskich producentów rolnych, ale również tych z zagranicy.

Obecnie dostępna jest wersja webowa platformy. Autorzy zakładają w przyszłości stworzenie wersji mobilnej. Przy budowaniu i rozwoju platformy uczestniczą polscy developerzy, którzy odpowiedzialni są za tworzenie oprogramowania oraz zaprojektowanie platformy. W zespole Commoditrader pracuje 5 Polaków. Platforma dostępna jest w języku polskim.

Platforma dostępna jest w Danii, Rumunii i w Polsce, a wkrótce w kolejnych krajach w Europie. Liczba zarejestrowanych użytkowników wynosi ponad 2100 rolników i firm handlowych. Obrót zbożem za pośrednictwem Commoditrader wynosi 4,9 mln ton. Firma współpracuje z 5 firmami transportowymi, zatrudnia 17 pracowników.