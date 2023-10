Pszenica na giełdach lekko w górę. Istnieje szansa na zwyżki

Lekkie zwyżki pszenicy na giełdach, ale za małe by zrekompensować wysokie straty z poprzedniego tygodnia. O ile w przypadku pszenicy istnieje szansa na ożywienie do końca roku, to w przypadku rzepaku należy spodziewać się dalszych spadków cen.

W piątek 06.10.br. ceny pszenicy na giełdzie Euronext nieznacznie spadły. Grudniowa straciła 0,50 EUR do 234,75 EUR/t, a w ciągu tygodnia strata wyniosła 0,75 EUR (0,3 proc.). W Chicago grudzień spadł o 10 ct do 568,25 ct/bu (198 EUR/t). W tym tygodniu ceny odbiły. Tygodniowe saldo na CBoT wykazuje wzrost o 26,75 ct/bu (4,9 proc.). Jednak wysokie straty z poprzedniego tygodnia (-6,6 proc.) nie zostały jeszcze zrekompensowane.

Większym stratom na koniec ubiegłego tygodnia zapobiegła napięta sytuacja na Morzu Czarnym. W piątek ukraiński rząd poinformował, że od 1 lipca eksport zboża spadł o 28 proc. do 6,92 mln ton. Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę portową w obwodzie odeskim i uszkodziły silos zbożowy w pobliżu Dunaju, poinformowało ukraińskie wojsko.

Ponadto rynki reagują także na aktualne doniesienia z innych krajów. Australijskie Biuro Meteorologiczne poinformowało w piątek, że po najsuchszym w historii wrześniu, powiększyły się obszary z poważnym deficytem opadów. Jest to zagrożenie dla produkcji rolnej u jednego z największych eksporterów na świecie. Według Biura Meteorologii średnie opady w całym kraju we wrześniu były o 70,8 proc. niższe od średniej z lat 1961–1990.

O bardziej ciepłym i suchym wrześniu w większości Francji, informuje także FranceAgriMer podając jednocześnie, że aktualnie warunki do siewu są optymalne. Francuscy rolnicy do 2.10.br. zasiali 2 proc. oczekiwanej powierzchni pod pszenicę.

Analitycy wskazują, że o ile w przypadku pszenicy istnieje szansa na ożywienie do końca roku, to w przypadku rzepaku należy spodziewać się dalszych spadków. W ostatnim czasie rzepak i pszenica wspierane były przez słabe euro, które po raz pierwszy od 10 miesięcy było warte mniej niż 1,05 UDS. Dalszy spadek wartości będzie wspierał cenę, ale jeżeli euro miałoby się ożywić to wówczas wywarłoby presję na ceny na giełdzie Euronext.